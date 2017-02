La lucha de un juez que quiere ser forofo

Pero lo que podría haber sido un mero trámite, que era obtener la autorización del CGPJ para el desempeño del cargo, le ha obligado a aparcar estas tareas y se ha convertido en el inicio de una batalla en la que Iglesias asegura estar apoyado por la mayoría de sus compañeros. Ya no lo ve como una cuestión meramente personal, si no como una defensa de los derechos colectivos como "personas". "Los jueces tienen que incorporarse a la sociedad", explicaba a este periódico el afectado, que incluso asegura haber recibido la petición de sus propios compañeros para recurrir la decisión del Poder Judicial.

Dispuesto a asumir limitaciones en las tareas a desempeñar

En su recurso, este juez insiste en las tareas meramente institucionales que realizaba como vicepresidente del club de fútbol de la ciudad, pero aún así se ofrece en el escrito a asumir las limitaciones que el Consejo General del Poder Judicial "estime pertinentes", siempre que "no afecten al contenido esencial de los derechos fundamentales invocados". El magistrado ya avanza que él mismo renuncia expresamente a participar en reuniones del club deportivo, (las que no son de tipo protocolario) donde tenía voz pero no voto. El juez defiende ante los miembros del Poder Judicial que los sentimientos y aficiones no pueden limitarse "de manera caprichosa o por simples prejuicios sociales, políticos o ideológicos".