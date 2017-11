La luz azul, un remedio para apaciguar tras una discusión

¿quién no tiene alguna discusión a lo largo de la semana? O si no, ¿quién no sufre presión para finalizar cuanto antes alguna tarea? Todo ello genera un proceso de estrés psicosocial agudo que tiene efectos negativos sobre la salud y la calidad de vida de las personas. Sin embargo, hay algo que ayuda a combatirlo: la luz azul.

Científicos de la UGR, pertenecientes al BCI Lab, en colaboración con el Colegio de Educación Especial San Rafael de Granada, han demostrado que la luz azul, frente a la luz blanca, acelera la relajación después de un proceso de estrés psicosocial agudo (de corto plazo).

Para llevar a cabo este trabajo, los investigadores sometieron a 12 voluntarios un proceso de relajación (posterior a un proceso de estrés) haciendo uso de la sala de estimulación multisensorial.

La investigación fue dirigida por el profesor del departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores Francisco Pelayo y llevada a cabo por el investigador Jesús Minguillón, el profesor del departamento de Teoría de la Señal, Telemática y Comunicaciones Miguel Ángel López Gordo, el estudiante de grado Diego Adrián Renedo Criado, y la doctora en Psicología del Colegio de Educación Especial San Rafael María José Sánchez Carrión.