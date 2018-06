El macrojuicio por los carnés falsos arranca con multas de 1.600 euros

Medio centenar de personas, casi la mitad de los acusados por participar en un entramado para pagar por aprobar el teórico del carné de conducir, alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía que reduce la petición de condena a una multa y al que se han adherido los exjugadores del Granada Ighalo y Buonanotte. Lo hicieron en la primera sesión del juicio que se celebrará hasta final de mes en una sala especial habilitada en la sede judicial de la Caleta para poder acoger a los cerca de ochenta letrados y 102 acusados.

Los hechos se remontan a los años 2012 y 2013 cuando, según la Fiscalía, el principal acusado, José Manuel S.R., aprovechó su condición de encargado de velar y custodiar las pruebas teóricas del carné de conducir para sacar provecho económico y cobrar entre 1.500 y 2.000 euros a unos cien acusados.

El Ministerio Público alcanzó un acuerdo de conformidad parcial con medio centenar de los acusados, que aceptaron ser autores de un delito de falsedad de documento oficial por el que pagarán una multa de 1.620 euros. A este acuerdo se han adherido los exjugadores del Granada Odion Ighalo o Diego Buonanotte, procesados en la causa pero que no comparecieron ayer en sede judicial.

El letrado de Ighalo, Pedro González, explicó que el exjugador no pagó en ningún momento por aprobar el teórico, que llegó a suspender, y que acepta la multa porque está concentrado con su selección de fútbol y aunque solicitó que se aplazara el juicio, su petición no fue atendida. Los mismos argumentos apuntó el letrado de Buonanotte, Ernesto Osuna, que recalcó que el acuerdo obedece a que no hay pena de cárcel y evita al futbolista trasladarse a España desde Chile, donde acompaña a su padre enfermo.

Durante la jornada de ayer, la Sección Primera de la Audiencia señaló que resolverá en sentencia las cuestiones previas y las peticiones de nulidad de prueba planteadas por diferentes defensas. En el acuerdo de esta primera sesión no se ha incluido al principal encausado, que se enfrenta a una petición de seis años de cárcel por un delito de falsedad continuada en documento oficial.

Tampoco a los procesados Pedro H.J. de Ciudad Real, Alfonso A.N. de Íllora (Granada) y Antonio M.M. de Mengíbar (Jaén), quienes se desplazaron a Granada para realizar la prueba, captar alumnos y, en ocasiones, a cobrarles dinero y el transporte y que se enfrentan a la petición de cuatro años de cárcel.

Según la Fiscalía, el vigilante usó un bolígrafo cuya tinta se borraba para modificar las respuestas de los alumnos que le pagaban, lo que hacía cuando los examinadores salían de la sala.

Mediante esta metodología, 96 personas consiguieron aprobar el teórico del permiso de conducir en la Jefatura de la Dirección de Tráfico de Granada, procedentes de diversos puntos de Granada, Jaén, Málaga, Córdoba Ciudad Real, Madrid, Toledo, Manacor y Barcelona. El juicio, que se celebrará hasta el 28 de junio, continuará hoy con la declaración de los principales acusados.