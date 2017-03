Una madre denuncia la pasividad del colegio tras "5 meses" de acoso escolar

La madre de un alumno de un colegio público de la capital ha denunciado la pasividad del centro y de la Administración educativa ante el presunto caso de acoso escolar que, asegura, ha sufrido su hijo en los últimos cinco meses. Tras conocer la queja de la madre, el delegado territorial de Educación, Germán González, aseguró que "se revisarán los protocolos" del caso para aclarar los hechos. El caso de las supuestas agresiones al menor ya se abordó en el centro, que hace unos días cerró el protocolo. En el mismo se determinó que no había situación de acoso.

Según la versión de la madre de la supuesta víctima, "mi hijo, menor de 8 años, hace unos cinco meses empezó a sufrir acoso por parte de otro compañero de clase". Asegura que "le dio por pegarle" a su hijo, lo que motivó incluso que fuera a Urgencias, donde fue atendido. Dice la madre que denunció al colegio "por no poner los medios pertinentes" para evitar las supuestas agresiones, de las que el centro tenía constancia. Sin embargo, y siempre según la versión de la afectada, no se actuó y "mi hijo sigue sufriendo". La mujer afirma que recurrió a la Delegación de Educación, donde asegura, la derivaron a otro servicio. "La respuesta es que no procede", relata la madre del menor.

La denunciante añade que se puso en contacto con la tutora del escolar. "La única respuesta es que mi hijo no estudia" y que su rendimiento en clase era bajo. La madre critica también la supuesta actitud de la docente hacia su hijo. "No pasa de cero en los exámenes cuando se los sabe bastante bien", argumenta. Además la mujer indica que "no le permiten tampoco el cambio" de centro educativo para poner fin tanto al supuesto acoso como al bajón en el rendimiento académico. "Nos vemos con las puertas cerradas".

Ante la situación planteada por la madre, desde la Delegación, Germán González afirmó que "una vez que se da una situación de presunto acoso se pone el protocolo en marcha" y es el centro el que tiene que determinar qué ha podido ocurrir. "Estamos a la espera del resultado" de esos trámites, indicó el delegado provincial, que incidió en que "las puertas" de la Delegación "están abiertas" para atender las reclamaciones de esta madre. "Si entiende que no se ha hecho de manera adecuada" la gestión de su denuncia, puede recurrir a la Delegación para recibir atención, insistió González. "En este caso concreto vamos a hacer una revisión de los protocolos para ver si ha habido algo que no ha funcionado bien", añadió el responsable provincial de la Consejería de Educación. "Sin afirmar o desmentir nada, vamos a revisar los protocolos y la información que tenemos al respecto", insistió el delegado, que anunció que se reunirá con la dirección del centro y la inspección, aunque, "lógicamente", afirmó estar dispuesto a reunirse con la madre del menor supuestamente agredido. Aunque son pocos los casos de acoso escolar que trascienden, es una realidad con la que tienen que luchar centros educativos, padres y la propia Administración. A lo largo del pasado 2016, la Fiscalía de Menores de Granada recibió 22 denuncias relacionadas con casos de acoso escolar en la provincia. Se trata de un número muy significativo si se tiene en cuenta que cuatro años antes, en 2012, esta Fiscalía no recibió ninguna denuncia por hechos de este tipo.