Las mareas ponen contra las cuerdas a Salud, que pide una "oportunidad"

La jornada de hoy puede ser clave para intentar por enésima vez poner fin a la crisis sanitaria abierta en Granada desde hace tres meses y que sigue sin acercamiento entre las plataformas críticas y Salud. Para eso o para reavivarla aún más. Pese a que desde la gerencia de los hospitales aseguran que el objetivo es el mismo para todas las partes, tener dos hospitales completos, las plataformas, el médico Jesús Candel, muchos profesionales y gran parte de la ciudadanía mantienen la presión contra Salud reforzados por la tercera manifestación masiva que se celebró el domingo e insisten en que se dé marcha atrás y se vuelva a la situación existente antes de la fusión de hospitales. Una petición que incrementarán con nuevas acciones como las protestas previstas para hoy en el Virgen de las Nieves o el jueves ante el Ayuntamiento.

Hoy Salud intentará de nuevo que su compromiso de volver a dos hospitales completos en Granada sea creíble por los profesionales, sectores críticos y usuarios. Será en la reunión con los cuatro sindicatos firmantes del acuerdo de negociación: CCOO, CSIF, UGT y Satse. El objetivo es avanzar en cómo se materializará el acuerdo firmado el 14 de diciembre en el que la gerente, Cristina López, se comprometió a "negociar sobre la base de dos hospitales completos, con cartera de servicios diferenciada y coordinada, con urgencias finalistas y entendiendo por completos que cuenten, al menos, con la misma cartera de servicios que había antes de la reordenación sanitaria", y en definir cómo hacer los cambios para que Granada tenga su reivindicación. Acuerdo que se amplió el 23 de diciembre firmando una propuesta de cartera de servicios "que se corresponde con la que existía previa a la fusión en ambos hospitales". Porque volver atrás supone que se dupliquen 36 servicios. Y unos serán rápidos y otros no, llevarán más tiempo, porque requieren movilización de personal y cambio de instalaciones y recursos.

"Nos falta demostrar que se está dando la razón a la ciudadanía y que nos hemos comprometido con dos hospitales completos con urgencias finalistas", dijo ayer la gerente, Cristina López, en declaraciones a Radio Granada. "Dejénme actuar con los sindicatos y con los profesionales y cuando por el camino demuestren que miento o no cumplo con lo que digo, entonces dimitiré como me piden, pero en ese momento. Déjenme trabajar, dejen que los profesionales organicemos esto y dejemos aparte otras cuestiones políticas", reclamó.

Declaraciones a las que respondió Jesús Candel en un vídeo asegurando: "No vamos a dejarte trabajar para parchear". No quieren a "nadie a las órdenes de Sevilla".

Por mucho que Salud insiste en esta realidad las partes críticas no lo creen. De hecho, coincidiendo con la reunión se producirá una nueva protesta convocada por el médico Jesús Candel a las puertas del edificio de Gobierno, junto a la Caleta. Será a las 17:00 horas, a la misma del encuentro entre los sindicatos y Salud, que incorpora a la negociación a la directora general de Profesionales del SAS, Celia Gómez, que ya se reunió con los seis sindicatos presentes en la Junta de Personal de los Hospitales meses atrás y a la que remitieron directamente el primer escrito consensuado por los seis sindicatos (incluido Sindicato Médico y USAE, que no avalan el último acuerdo con el SAS) y que no fue el que finalmente firmó la Administración. Documento al que las partes críticas se agarran e insisten en su firma. De hecho, en la manifestación se dio un ultimátum a la gerente para que firmara en 24 horas el acuerdo previo que contaba con el aval de todos, también el de las plataformas, que incluyeron en sus reivindicaciones a Salud otras líneas rojas como revertir la orden de fusión, las dimisiones de la cúpula sanitaria o el nombre del nuevo hospital. Un plazo que se ha pasado sin esa rúbrica y por lo que hoy pedirán su dimisión. La gerente dijo ayer que ya ha firmado un acuerdo con cuatro sindicatos y que rubricar otro sería "traicionarlo", por lo que abogó por seguir adelante negociando.

La delegada del Gobierno de la Junta, Sandra García, pidió ayer que se diera "una oportunidad" a la mesa de negociación asegurando que es en la reunión de hoy donde se van a ver "acciones concretas" desde el clima de diálogo con los sindicatos y "contando con las plataformas para que sigan haciendo sus propuestas". Incluso invitó a la población a que vaya a los hospitales "y vea" lo que se está haciendo.

Por su parte, el alcalde de Granada, Paco Cuenca, al que se pide su dimisión en las protestas y el jueves se hará en una nueva protesta en la Plaza del Carmen por su ausencia en las manifestaciones. "Quien esté en otros planteamientos posiblemente esté atendiendo a defender otros intereses, particulares y no generales", ha interpretado Cuenca, que ha dicho que hay que buscar soluciones frente a "cualquier otro tipo de cuestiones", dijo ayer.

Ante este clima, que se mantiene tenso, los cuatro sindicatos firmantes -que han sido acusados de traidores por los críticos- exigirán hoy a la gerente que explique el estado de los últimos puntos firmados el día 23, principalmente el refuerzo inmediato de los servicios de Urgencias con al menos 76 profesionales. Un refuerzo que hasta ahora se ha quedado en unos 60 profesionales y que está teniendo dificultades para cumplirse en cuanto a la categoría de médicos por la falta de profesionales en bolsa y la renuncia de otros a aceptar los contratos temporales que se están ofreciendo. Además, exigirán que se aclare la situación en cuanto a la cartera de servicios, el punto clave del conflicto. Esta aclaración ya fue pedida en los últimos días del año tras ver que la gerencia no defendía con rotundidad en su reunión con los ocho negociadores de las plataformas lo que días antes había firmado con los cuatro sindicatos. Eso hizo que pidieran una cita urgente para aclarar términos. Tras varios aplazamientos, finalmente llega hoy y será clave para que Salud pueda continuar con el apoyo de los sindicatos firmantes si se avanza en lo firmado y se dan más pasos por parte del SAS o incluso se produce la ruptura por incumplimiento de la Administración. Hasta que no se conozca hoy lo que Salud ofrece, todo está abierto aún.