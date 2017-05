Las 21 medidas de viabilidad del Parque Tecnológico de la Salud

El Parque Tecnológico de la Salud se enfrenta a una decisión de calado: cómo afrontar su futuro. Después de 12 años de desarrollo del mayor proyecto económico y de innovación de la provincia, el PTS ha superado ya su etapa de creación y tiene que mirar a los años venideros, en los que sigue teniendo importantes retos como el de su ampliación a Ogíjares, lastrada por las trabas urbanísticas que han retrasado el proyecto pero que sigue sobre la mesa avanzando entre modificaciones de PGOU, parcelas, desarrollos, sentencias, etc...

Ahora, ya que está casi completada la actividad en el actual espacio del Parque, hay que hacer balance y tomar decisiones para el futuro. Y las económicas serán las primeras, porque hay que corregir unos "desajustes económico-financieros derivados del propio proceso de desarrollo" del Parque. Una situación que ha llevado a realizar planes de reestructuración y viabilidad para conseguir ingresos. Y se ha puesto todo sobre la mesa: amortizaciones de deuda, cobro por espacios hasta ahora cedidos gratuitamente, explotación de edificios, ventas, comercialización de excedente de potencia eléctrica, ajuste en el capítulo de personal y petición de más fondos a los patronos, en concreto 8,4 millones de euros antes de fin de año, que finalmente afrontará la Junta.

Y es que, "no presenta un deterioro patrimonial grave pero sí una posibilidad de cierta insolvencia a corto plazo y el riesgo de un proceso gradual de deterioro". La situación económica de la Fundación se analiza en el Patronato de la misma desde 2014. Y aunque la deuda ha mejorado algo, bajando un 3,38% (1.024.548 euros) sobre la que existía en junio de 2015, "la situación global sigue siendo muy preocupante", indica el Plan de Viabilidad de la Fundación, al que ha tenido acceso Granada Hoy y que marcará las medidas a tomar para corregir esta situación y afrontar con solvencia el futuro. Un futuro y unas medidas de las que se hablará de nuevo hoy en la reunión del Patronato, en la que se dará cuenta de los últimos movimientos y del aumento de la dotación económica requerida.

Ya se aprobó un plan de reestructuración de deuda el pasado diciembre, del que informó este periódico, que venía a tratar la forma de refinanciar la deuda de 19 millones de euros que tiene que devolver al Gobierno de préstamos y otras operaciones. Y ahora llega el Plan de Viabilidad "para corregir los desequilibrios que actualmente presenta la entidad y garantizar su sostenibilidad a medio y largo plazo", recoge el documento.

En la actualidad la situación económica es "complicada" por varios motivos. Entre ellos, no haber podido acogerse a la moratoria de pago de 2014, 2015 y 2016 de los préstamos reembolsables concedidos por el Ministerio de Economía (Mineco), lo que hubiera supuesto aplazar el pago de 4,6 millones, que ahora son exigidos. La totalidad de los préstamos, por un importe de 18,9 millones, a pagar de aquí hasta 2027, "suponen una carga insoportable para la Fundación si no se consiguen nuevos periodos de carencia y mayores plazos de devolución". Otra carga muy significativa, a corto plazo, son los compromisos de pago derivados del convenio suscrito con Endesa en 2014 para resolver los problemas de suministro eléctrico del Parque, que hacían peligrar su actividad y la apertura de nuevas sedes. Queda por pagar casi medio millón de euros y ya se ha abonado 1,7 millones. La firma de este convenio era "imprescindible" para no paralizar el desarrollo del Parque pero supone un déficit para la Fundación que puede alcanzar más de 2 millones de euros. Además, está aún pendiente la liquidación de obras de dos edificios, que tiene como cifra tope los 3 millones de euros, a abonar al año de la recepción de los edificios, que se cumple en septiembre de 2017.

Por otra parte, la Fundación ha favorecido el desarrollo del Parque con efectos en su economía, por ejemplo, al haber realizado cesiones gratuitas de edificios o plantas de edificios sin contraprestación económica. Así están el Cidaf, la Fundación Medina, el Centro de Desarrollo Farmacéutico y Alimentario, la Fundación Descubre, la Fundación Andaluza de Biotecnología, la Fundación Iberoamericana de Nutrición o la Consejería de Empleo y Empresa. En su día se hizo para favorecer su instalación y desarrollo. Ahora, pasado el tiempo y garantizada su actividad y solvencia, parece razonable pedirles un alquiler. Todas estas cesiones, por ejemplo, tuvieron en 2016 un coste para la Fundación de más de 76.000 euros. También ha pagado con fondos propios todos los gastos de conservación, mantenimiento, señalización, reparación, etc, del recinto. Y, por otro lado, los patronos de la Fundación adeudan 1,7 millones de sus partes proporcionales de participación .

Con todo esto sobre la mesa, y cerrada la etapa actual de desarrollo del Parque, ha llegado el momento de tomar decisiones. Y se han diseñado 21.

1 Aprobación por el Patronato del Plan de Viabilidad para corregir los desequilibrios que actualmente presenta la Fundación y garantizar un horizonte de sostenibilidad para la misma durante los próximos años.

2 Reiteración de las operaciones pendientes de cobro y, en su caso, reclamación formal de las aportaciones que mantienen pendientes algunos patronos y colaboradores realizando propuestas de fraccionamiento de los importes más elevados.

3 Reclamación formal de todas las cantidades pendientes, en concepto de arrendamientos o suministros, con una antigüedad superior a 60 días.

4 Petición de autorización a la Consejería de Hacienda para renovar las pólizas de crédito (con BMN y Caja Rural por importe de 3 millones cada una) por un plazo máximo de 8 meses.

5 Reestructuración de la deuda con el Ministerio de Economía dilatando los plazos de vencimiento y consiguiendo nuevos periodos de carencia.

6 Profundizar en el Plan de Reducción de Gastos Corrientes de la Fundación. Se aplica desde abril. Incluye dejar sin efecto en el convenio con los trabajadores el artículo de revisiones económicas y salario base, con un ahorro de 5.000 euros; la reducción del salario base el 10% de la dirección gerencia; el 3% de los responsables de áreas y el 1,5% de técnicos y resto de personal, con un ahorro de 16.000 euros; la reducción o supresión de contratos de prestación de servicios profesionales con efectos de fecha de renovación, que generará un ahorro de 15.000 euros; y la revisión de todos los contratos de suministros y mantenimiento (14.000 euros de ahorro). En total se ahorrará con estas medidas 50.000 euros.

7 Renegociación del calendario de hitos de pago del convenio con Endesa. Estudiar la vinculación de la deuda a la futura comercialización d la energía excedente del convenio suscrito en 2014.

8 Renegociación del calendario de pagos con Sacyr.

9 Venta del porcentaje de superficie (25,7%) del edificio Centro de Investigación Biomédica, titularidad de la Fundación, a la Universidad de Granada. Existe un convenio que regula la opción a compra por parte de la UGR en 2,1 millones de euros, que vence este año.

10 Enajenación de la edificabilidad que mantiene la parcela del Centro de Empresas. Se ha tasado en 1,5 millones.

11 Aportación a la Fundación por parte d los Patronos, en proporción a su participación, de 8,4 millones para cancelar las pólizas de crédito a corto plazo y atender a los vencimientos de 2017 de los préstamos del Ministerio. Al no haber mostrado interés los patronos en abonar dicha cantidad, la Junta ya ha anunciado que se hará cargo de la misma.

12 Renegociación de las cesiones gratuitas de espacios y equipamientos efectuadas a las fundaciones Medina, Cidaf, Finut, Descubre y Andaluza de Biotecnología y a la Consejería de Empleo. Se plantea un arrendamiento por un importe global de 175.000 euros al año.

13 Traslado del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Granada al edificio I+D Armilla. Se ingresarán 60.000 euros al año en concepto de arrendamiento.

14 Puesta en funcionamiento y explotación del Edificio Centro Médico. A partir de mayo permitiendo en arrendamiento unos ingresos de 55.000 euros en 2017; 172.000 en 2018; 254.000 en 2019 y 300.000 en 2020.

15 Puesta en funcionamiento y explotación del Edificio Centro de Empresas. Entrarán en explotación, en régimen de arrendamiento, más de 2.000 metros cuadrados de oficinas; 186 de locales comerciales y 79 plazas de aparcamiento, en el segundo semestre de 2017. Supondrá unos ingresos de 71.000 euros en 2017; 242.000 en 2018; 272.000 en 2019 y 306.000 en 2020. Con estos ingresos, la amortización de los préstamos del Gobierno que han financiado el edificio (6,1 millones) se realizaría en 20 años.

16 Cambio en el modelo de gobernanza. Realizar una reflexión estratégica que aborde la forma jurídica diferenciando por una parte las actuaciones de carácter urbanístico y patrimonial y por otra, las de dinamización del Parque.

17 Nuevos ingresos por arrendamiento. Las medidas 12 y 13 supondrán ingresos anuales a partir de 2018 de 235.000 euros.

18 Concesión de una subvención nominativa, con carácter anual, por parte de la Consejería de Economía (10 anualidades) para financiar las aportaciones realizadas por la Fundación a los proyectos de construcción de edificios de I+D, cofinanciados por el Ministerio, por importe de 150.000 euros en 10 ejercicios.

19 Estudio de las posibilidades de venta del resto de activos inmobiliarios titularidad de la Fundación. Se realizará en el segundo semestre del año una tasación de todos los edificios y un análisis de mercado. Se analizará especialmente la posibilidad de realizar un "sale and lease back" sobre los edificios Sede Fundación y Bioregión.

20 Venta de la potencia eléctrica excedente del convenio con Endesa. Sería unos 10.569 KVA por un valor aproximado de 1,8 millones de euros. La reciente apertura del Nevada abre nuevas posibilidades de desarrollo de suelos y la consiguiente necesidad de suministro de energía eléctrica. Se realizarán gestiones ante el Ayuntamiento de Armilla para identificar los nuevos desarrollos.

21 Exploración y desarrollo de nuevas potencialidades a partir de la presencia del Centro de Prevención de Riesgos Laborales del PTS.

Estas son las 21 medidas. Las primeras 15 se plantean a corto plazo con un cronograma de aplicación dentro de este mismo año. También la 16 y la 19. El resto, se realizarán en 2018 y 2019.