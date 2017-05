El mercado laboral acelera la salida de la crisis y saca del paro 2.419 granadinos

Un abril histórico para el empleo. Durante años, calificar un mes de histórico al hablar del mercado de trabajo no tenía precisamente una connotación positiva, pero las nuevas circunstancias económicas han dado un vuelco a esa situación. Abril ha sido bueno, muy bueno. Tanto, que no hay ningún otro mes de abril tan 'generoso' con el empleo en toda la serie histórica, que se remonta a 1996. Granada registraba al cierre de este cuarto mes del año 86.479 desempleados, 2.419 menos que en marzo. La coincidencia de la Semana Santa -que este año ha caído íntegramente en abril-, la temporada alta turística en la capital y algunas campañas agrícolas tan importantes como la del espárrago han permitido a Granada reducir la cifra de desempleados a un ritmo que no se había registrado con anterioridad, ni siquiera en los años del boom económico.

Este nuevo impulso laboral -sustentado principalmente por contratos temporales, eso sí-, ha reducido las cifras del desempleo a niveles del año 2010. Es la primera vez desde julio de ese ejercicio en la que el mercado laboral granadino consigue bajar de los 86.500 desempleados, una barrera que ha permanecido muy alejada en los últimos ejercicios. La diferencia se nota, y mucho, en la comparación con el último año. En abril de 2016 los servicios públicos de empleo contabilizaban 98.211 demandantes parados, 11.732 más que en la actualidad. En el último año, por tanto, Granada ha reducido el paro un 11,9%.

La histórica caída del desempleo coincide, además, con un excelente comportamiento de la afiliación a la Seguridad Social. El mercado laboral granadino registra ya 319.062 trabajadores en activo, 2.638 más que en el pasado mes de marzo. Esta cifra, que supone un crecimiento relativo del empleo del 0,8%, también marca distancias respecto a los años anteriores. Por un lado, supone el aumento de afiliación más acusado desde el mes de abril de 2005, cuando la provincia consiguió crear 3.698 empleos netos. Y, por otro, los datos históricos de la Seguridad Social revelan que la afiliación ha alcanzado el nivel más alto desde 2009.

Así que sí, abril ha sido un mes muy satisfactorio para el empleo. La única 'pega' es que la provincia ha vuelto a crecer en términos laborales por debajo del conjunto andaluz y a mucha distancia de la media nacional. En el caso del paro, Andalucía ha experimentado un descenso intermensual del 3,83% (algo más de un punto por encima de la media granadina), mientras que en el conjunto nacional la caída ha sido del 3,49%. En términos de afiliación a la Seguridad Social, el aumento del 0,83% que ha registrado la provincia se queda por debajo de Andalucía, con un impulso del 1,60%, y de España, cuyo aumento de la afiliación ha sido del 1,18%.

En cualquier caso, la situación laboral ha mejorado de forma sustancial en abril, consolidando los buenos datos que ya se registraron en el mes de marzo. Los dos meses de temporada alta han permitido a 3.615 granadinos salir de las listas del paro, compensando el mal arranque laboral del año, en el que se destruyeron 2.268 puestos de trabajo. En el terreno de la afiliación también se han registrado ya dos meses consecutivos de crecimiento, que han supuesto la creación de nuevos 4.566 empleos.

La principal responsabilidad de estos buenos datos es, como siempre, del sector servicios. Los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) señalan que el paro en el sector terciario se ha reducido en 1.541 personas, hasta los 54.314 desempleados. Se trata de un descenso del 2,7%, espoleado por las contrataciones extraordinarias vinculadas a la Semana Santa y al aumento generalizado de la actividad turística.

También se ha comportado especialmente bien la agricultura, que cuenta ahora con 473 parados menos que el mes pasado, reduciendo el colectivo a 7.703 personas. En términos relativos, de hecho, la agricultura ha sido la que más ha reducido el desempleo, con un 5,8% frente al 2,7% de los servicios. La construcción también cuenta ahora con 137 parados menos (la caída del 1,3% deja la cifra total en 10.108), mientras que la industria ha sacado de su situación de desempleo a 104 granadinos (el total se queda en 5.115, un 2% menos que en el mes de marzo).