"¿Que quién se merece una foto borrosa? Un político que robe"

érase un hombre a una cámara pegado. La mejor foto se hace con la mirada. A la hora de salir, siempre pica con el periodismo y acaba rebañando el plato. Un hombre que pasa por la naturaleza y ve los destrozos que se han hecho. Estos días nos enseña la Granada que ha enfocado en una exposición que hay en el Palacio Condes de Gabia. Quien nos da audiencia hoy es Javier Algarra.

-¿Es verdad que de chico te decían Algarroba?

-Jajaja. Sí, es verdad. Siempre que alguno de mis amiguillos se enfadaba conmigo me lo decía. Yo los provocaba porque me hacía gracia cómo sonaba mi apellido así.

-¿Por eso tu correo es javieralgarr@?

-La @ me ha venido genial. El sentido del humor debe comenzar por uno mismo

-Dejaste la Medicina para ser fotógrafo. ¿Alguna vez te has arrepentido?

-Últimamente a fin de mes.

-A Javier Algarra le quitas la cámara y queda…

-Jajaja… Hay días en que si me la quitas me haces un gran favor. De todas maneras no la he soltado en 40 años. Últimamente me quitas la cámara y podrían quedar las notas algo desafinadas de un violoncelo... Es que me ha dado por la música… jejeje.

-Uno va a tu exposición del Palacio de los Condes de Gabia y encuentra…

-Una visión particular del entorno que nos rodea y muchas actuaciones aparentemente incoherentes e inexplicables, otras previsibles. Mucha "huella que son signos".

-¿Quién tiene más culpa del manoseo de la naturaleza?

-Depende de a qué escala se mire, pero la vara de medida del metro cuadrado de diseño sobre el terreno supongo que tendrá un dibujo parecido a esto

-Yo particularmente creo que la Vega y la Costa han sido las más manoseadas en Granada.

-Pero en la Vega, salvo algunas excepciones, es pura poesía visual, es una intervención de una gran sutileza… Lo del plástico de la Costa ya es otra historia.

-Si le quitas a Granada el objetivo se ve…

-Una ciudad que ha descuidado mirar los códigos postales de los que compran y que se va a dar cuenta de que dependía del área metropolitana para su economía.

-¿Y si se lo pones otra vez?

-Una ciudad espectacular para un fotógrafo, en cuanto escenografía, que tiene que aprender a venderse sin descuidar lo que tiene.

-¿Qué político se merece una buena fotografía?

-Se me viene a la cabeza el profesor Tierno Galván.

-¿Y político granadino?

-Bueno… tengo una lista interminable, pero los que participaron en la Transición me merecen todos mis respetos. Algunos como Jerónimo Páez, Juan Tapia, Juan Mata y algunos más, se merecen incluso un monumento.

-¿Y qué político se merece salir borroso en una foto?

-Algunos que se han dedicado a jugar con la economía de los demás. Esos me parecen detestables. Esos y los que se han empeñado en crear más desigualdad. Gentuza de la peor calaña.

-¿Cómo ves a Granada desde el aire cuando pilotas ultraligeros?

-Veo tramas muy bien alineadas y de lectura complicada. Y veo que cuanto más grande es el cuadradito de cemento, mayor es el área de influencia del animalito que manda en ella. Se ve uno enorme por el sur que va a terminar fagocitando al resto.

-Es que todos terminamos haciendo lo mismo.

-Sí. Somos como esos bichitos a los que le atrae mucho la luz y se acercan a ella sin pensar que es una trampa. Desde arriba se entiende mejor cómo vamos hacia lo que nos deslumbra.

-¿Y cómo ves a Granada cuando pones los pies en la tierra?

-Desde el suelo procuro mantenerme en la distancia. No se puede perder la perspectiva si quieres seguir viendo claro.

-¿Qué has visto de malo en los pueblos que has visitado para las fotos de la exposición?

-Más que malo, lo que me llama la atención es que al aumentar la escala veo que los que trabajan cada vez tienen las caras más oscuras.

-El que a buena cámara se arrima…

-Sale muy mejorado.

-Si a un torero le dan las dos orejas y rabo cuando hace una buena faena, ¿qué le dan a un fotógrafo que hace una buena fotografía?

-Algunas veces las gracias

De dinero ya ni se habla. Eso debe ser ya sólo para los del puro y corbata.

-Hay desde fotógrafos de bodas, bautizos y comuniones a fotógrafos de guerra. ¿Tú en qué espacio estás?

-Flotando...entre dos mares, como en mi exposición.

-¿Te han confundido alguna vez con el Javier Algarra que estaba en Intereconomía?

-Sí, pero si nos miras en la pantalla, yo salgo ganando, jejeje.

-Si te dieran un euro por cada vez que has fotografiado a la Alhambra… ¿serías millonario?

-Sin duda. Trabajé con ellos muchos años.

-Ahora con los móviles todos somos fotógrafos.

-Jajaja. Ahora ya todos hacemos fotos. No sé si me gustan más las del móvil o las de los que se compran el último modelo de digital con el objetivo más gordo.

-¿Existirá siempre la fotografía?

-Sí. La fotografía, buena o mala, será una imagen que quieres compartir o guardar para el recuerdo.

-¿Las fotografías de qué fotógrafo te han emocionado más?

-Diane Arbus. Veía el mundo en una profunda realidad. Acabó suicidándose. Hay otros muchos que me gustan que lo pasaron mejor.

-¿Qué rincones de Granada son los más agradecidos para la fotografía? No vale la Alhambra.

-La carrera del Darro, aunque quitaría un foco que ha puesto un negocio y que le quita intimidad al entorno.

-¿Cuál es la letra pequeña de la fotografía?

-Desgraciadamente el fotoperiodismo. Se está convirtiendo en una pantomima debido a los intereses empresariales. De seguir así va a acabar de un tamaño casi anecdótico.

-¿Has hecho fotografías de mujeres desnudas?

-Sí, en plan amateur. Aunque siempre me asalta la duda si me gusta más el enfoque vertical o el horizontal

-¿Qué no fotografiarías jamás?

-Sin lugar a dudas, alguna situación que pudiera atentar contra la dignidad de alguien

-¿Te gusta que te fotografíen, o en casa del herrero cuchillo de palo?

-No me importa.

-Algunos trucos para salir bien en una foto.

-Yo siempre procuro poner el mismo gesto. Eso funciona muy bien si sabes relajar el cuello y mirar sin darte importancia.

-Para terminar, hazte una pregunta y contéstala tú.

-Yo me preguntaría si creo que la fotografía es arte.

-¿Lo es?

-Mucha gente me pregunta eso y da por hecho que lo es, pero te lo dice como haciéndote un favor de consideración.

-¿Y tú que le dices?

-Que como todo. Hacer la lista de la compra es escribir, pero no es poesía. Y utilizar de manera absurda el Photoshop tampoco es arte, más bien un horror. En sí la fotografía es un instrumento. El arte lo hace el que es artista y eso hay muchas maneras de entenderlo.