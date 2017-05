Seis meses de cárcel y multa de 1.250 euros para la madre que agredió a una maestra

El 8 de octubre de 2015 tuvo lugar en un centro escolar de Pulianas un altercado entre una maestra del colegio y la madre de un alumno, que aún, casi dos años después, trae polémica. Según consta la sentencia, la madre ha sido condenada por un delito de atentado contra la autoridad y otro leve de lesiones tras haber reconocido los hechos y mostrarse conforme con la condena propuesta por la Fiscalía y la acusación particular, lo cual evitó que se llegara a celebrara el juicio. A raíz de este acuerdo, la acusada ha sido condenada a seis meses de prisión y al pago de una indemnización de 1.250 euros.

Los hechos se remontan al 8 de octubre del 2015 cuando la víctima, una docente del colegio público Profesor Tierno Galván de Pulianas, se encontraba en "sus funciones de docente" y la acusada, madre de uno de sus alumnos de Infantil, inició con ella una "fuerte discusión". Según consta en la sentencia, la ahora condenada "la acometió de forma sorpresiva y le provocó lesiones en el rostro, cuello y pecho".

El caso no llegó a enjuiciarse ya que la defensa y la acusación llegaron a un acuerdo

Sin embargo, en declaraciones a este diario la condenada insiste en que los hechos no fueron demostrados, ya que finalmente no se celebró el juicio. Reconoce que hubo una discusión, pero insiste en que no hubo ningún contacto físico. Lamenta también la imagen que se está dando de ella y asegura estar viviendo una auténtica pesadilla desde hace dos años.

Además, señala que la acusación pedía una condena de 3 años de cárcel y una multa más alta, pero que finalmente el acuerdo estableció una indemnización más baja y a seis meses de cárcel, que en realidad no llegarán a término ya que no entrará en prisión. De igual modo reconoce que su abogado en todo momento le aconsejó firmar el acuerdo a pesar de que tanto ella como la maestra querían ir a juicio, cada una con sus respectivas pruebas.

Ante la situación, teme por las posibles repercusiones en su puesto de trabajo y pide que se esclarezcan de alguna manera los hechos y se le permita limpiar su imagen. Asegura que ser acusado e inocente "es el peor 'machaqueo' psicológico por el que puede pasar una persona".