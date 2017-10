El milagro de las botas

Yo siempre encuentro lo que no busco. Es tremendo. Si busco algo denodadamente jamás aparece. Aparecerá cuando no lo busque o ya no me haga falta. Yo creo que hay duendes que se encargan de cambiarme siempre de sitio aquello que me hace falta en un momento determinado y ponerlo otra vez en el lugar primitivo cuando ya han terminado mis deseos de encontrarlo. En Arca (O Pino) pasó algo con mis botas que merece su relato aparte. Pasó así. Salgo adormilado del dormitorio y me voy al lugar a donde había dejado mis botas, esas barras que hay a la entrada de los dormitorios donde los peregrinos ponen el calzado. Hay mucha oscuridad. Enciendo la linterna del móvil y paseo dos o tres veces la vista por el botero. No están. Hay más de un centenar de pares de botas pero ningunas son las mías.

Antonio Luis me ve en plena búsqueda y me pregunta qué hago.

-No encuentro mis botas.

-Mira bien. Sucede a veces que parecen que han desaparecido y luego aparecen.

Miro bien. Antonio me pregunta si estoy seguro que las he dejado ahí y no otro botero que hay a la entrada del albergue. Le digo que no, que estoy seguro. José Manuel me ayuda a buscarlas.

-¿Son éstas?- me dice enseñándome unas de la misma marca que las mías.

-No. Las mías tienen una mueca en la suela de la derecha y tienen roto un ojal.

Manolo es el más pragmático:

-Eso es que alguien que ha madrugado más se ha equivocado y se ha llevado las tuyas. Así que coge tú otras que te vengan bien y listo.

En un principio me niego a la propuesta de Manolo. Si sigue la cadena el último que coja botas puede calzar un 44 y tener un 38 como opción. Ese no es el espíritu que se requiere en el Camino.

Antonio tiene una propuesta, que es irnos a una cafetería a desayunar y después volver, ya de día, a buscar las botas. Como yo tengo unas chanclas digo que sí, que me parece bien. El desayuno lo alargamos hasta que aparece en su esplendor el día. Volvemos al albergue y vamos hacia el botero. Ya solo quedan unas cuantas botas y dos de ellas… ¡son las mías!

-¿Ves cómo al final se encuentran? En estos sitios es muy difícil que alguien se lleve algo- dice Antonio Luis.

Las interpretaciones de la aparición de las botas son varias. Antonio dice que seguramente no habíamos buscado bien. La suposición de Manolo va por que un peregrino las habría cogido por equivocación y que las habría devuelto al darse cuenta que no eran las suyas.

-¡Y si ha sido un milagro del Apóstol que no permitirá que entre descalzo en Santiago!- exclamó yo.

-También puede ser- dice José Manuel con irónica sonrisa.

El ánimo al salir es otro, entre otras cosas porque es la última etapa y esa siempre se hace con la ilusión de entrar en Santiago.

Hay una ligera niebla, pero la luz del día ya sabe de sobra que ha empezado la mañana. En una casa pétrea a la salida de Arca el sol recién salido dora las fachadas. Es una de esas casas de las que abundan en el Camino con puertas de madera leprosa y herrajes comidos por el cardenillo. Andamos por ese plano que impone la ruta y a veces nos encontramos con una coqueta ermita o un cementerio en la misma linde del camino. Nos gusta entrar en tascas invadidas con aromas de humedad y ciertas reminiscencias etílicas. Pasamos por las aldeas de San Antón y Cimadevilla. Conforme avanzamos a Santiago se suman peregrinos a mansalva.

-¿De dónde ha salido toda esta gente?- pregunta Manolo.

Antonio Luis nos explica que mucha gente aprovecha los fines de semana para hacer trayectos cortos del Camino.

Tras el oportuno repostaje de Estrella de Galicia en una tasca, llegamos al río Lavacolla. El río es una birria de río pero es famoso porque según los cronistas antiguos allí se detenían para bañarse y seguir inmaculados hasta Santiago. Allí el franco entregaba sus harapos al diablo, limpiaba la piel y el alma, y quedaba en paz para presentarse postrado a los pies del apóstol.

-¿Qué es lo que hay que lavarse en el río Lavacolla?- pregunto a ver si alguien pica y dice la palabra granaína por excelencia.

-Las narices- dice Antonio Luis.

El retrete de San Marcos

Ya se presiente Santiago y las conversaciones fluyen más animadas. Estamos cerca del objetivo. Pasamos por el lado de las instalaciones de la televisión gallega y entramos en el caserío secular de San Marcos. Allí ya se nota que ha llegado la modernización y los caseríos se han convertido en modernas urbanizaciones que deben servir de cobijo a mucha gente que trabaja en Santiago. Hasta ahora hemos visto viviendas que no han sido cuidadas en su exterior, son de vista agradable de puertas para adentro no de puertas para afuera, como si al gallego le importara tres pitos los que piensan los demás sobre el sitio en el que viven.

En San Marcos hacemos una parada para evacuar líquido. Los sanitarios de un bar moderno nos sirven para tal propósito. Hay que dessaguar la cerveza que nos hemos bebido y dejar la vejiga vacía para el siguiente repostaje (para ese propósito también nos sirve el mismo bar). Ir a un baño es un trámite que, si sale bien, se olvida de inmediato. A lo largo de tu vida entras en miles de servicios y tu mente casi nunca retiene, por ejemplo, la decoración de esos lugares que sirven para aliviar las urgencias. Sin embargo aquí mi mente retiene el dibujo que existe en la puerta que indica que aquel servicio es el de caballeros. En mis viajes por lo largo y ancho de este mundo, que diría el capitán Tan, he visto cómo los dueños de los bares se sienten ingeniosos con las puertas de los baños. Para indicar el de caballeros he visto tridentes, tornillos, bombines, calzoncillos… Y para indicar el de las mujeres he visto melenas, sombreros femeninos, tuercas (sin un tornillo es un pene pues se pueden imaginar lo que es una tuerca), tangas, redes… Pero el que vimos en San Marcos nos parece muy original. Es un cuarto de baño unisex y en la puerta se ve (ustedes lo podrán hacer en una de las fotografías que ilustran esta crónica) a un personaje, presunto hombre, subido en plan mirón a la puerta del baño de mujeres.

Un poco más adelante está el ansiado Monte do Gozo. Desde allí se contempla con mucho gozo la ciudad de Santiago. Antonio Luis nos explica que antiguamente el viajero, cuando veía las picas de la catedral lanzaba pletórico al aire el grito de "Ultreia y Suseia", que quería decir que "más allá, más adelante, está Santiago". Allí hay dos monumentos modernos, uno recuerda la visita que el Papa Juan Pablo II realizó en 1989 con ocasión del Día Mundial de la Juventud, y el otro representa la figura de dos peregrinos en trance de caminar y deseosos de alcanzar el destino final.

La sonrisa de Santiago

Cuando ando solo aspiro a reencontrarme conmigo mismo. Encuentro placer contemplar en la lontananza iglesias y monasterios que quieren contar algo de un pasado que el tiempo ha conservado para el que los busque. Si en la lontananza se ve la catedral de Santiago la dicha puede ser completa. Ya hemos llegado y nos falta buscar el seminario mayor en donde vamos a pasar la noche. La ciudad nos sonríe por nuestra humilde proeza de llegar andando. Nosotros le sonreímos a la ciudad. Hay en estos encuentros del visitante y la ciudad que espera algo de mágica complicidad. Estamos cansados pero satisfechos. Julien Grac dice que quien vuelve a una ciudad en su recuerdo se aferra a un par de imágenes de edificios como un marinero busca las boyas que le llevarán al puerto. Yo he estado en Santiago varias veces y siempre busco en el horizonte las torres de la catedral. Son esas torres las que me llevan a buen puerto. Quizás sea esta la más profunda melancolía del viajero, que la alegría del regreso siempre esté mezclada con tus ganas de volver a patear una ciudad que la consideras ya conquistada.

Ahora nos espera una buena ducha y una buena comida. El seminario mayor se abrió para los peregrinos al ver que unas obsoletas pera magníficas instalaciones no atraían las vocaciones sacerdotales. Dormir allí cuesta 16 euros, en habitación individual y baños compartidos. Los 16 euros se dan besados porque por fin tenemos la oportunidad de no compartir ronquidos. Las habitaciones son propias del siglo XIX pero las camas son confortables. Nada más desprendernos de las mochilas salimos a tomar un bocado. Desde el seminario a la plaza del Obradoiro solo hay diez minutos y en medio del trayecto están las tabernas que hay alrededor del mercado de abastos. Una taberna nos sirve para el brindis de llegada. Luego buscamos un local que nos han dicho que está muy bien y que se llama el Gato Negro. Es una taberna pequeña pero atractiva al caminante.

-¿Qué les pongo?- nos dice un tipo con voz cavernosa, seguramente averiada por los cigarrillos y el orujo mañanero.

-¿Qué se come aquí?- pregunta Manolo.

-Depende.

-Ya estamos.