Ser 'mileurista', un sueño para cuatro de cada diez trabajadores

Trabajar no impide ser pobre. Ya no. La temporalidad y precariedad que se han instalado en el mercado de trabajo mantiene en una situación de riesgo de pobreza a miles de trabajadores granadinos, que si no fuera por el sostén familiar claramente no podrían llegar a final de mes. Los datos de la Agencia Tributaria dejan poco margen para confiar en que la recuperación haya llegado al bolsillo de los ciudadanos: de los 343.743 granadinos que trabajaron en el año 2015, un 45,9% cobraron menos del Salario Mínimo Interprofesional. Es decir, que cuatro de cada diez granadinos se quedaron por debajo o al borde del umbral de riesgo de pobreza, fijado en 8.010 euros para aquel ejercicio, el último del que se disponen datos oficiales.

En total, hay 157.920 granadinos que sueñan con ser 'mileurista', una meta que la crisis ha dejado al alcance de unos pocos. Este colectivo que cobra menos del SMI -fijado en términos anuales en 9.080 euros- no ha hecho más que crecer durante la crisis, pasando de 135.431 miembros en 2008 (cuando representaban un 36,8% del total de asalariados que realizaron la declaración de la renta) a 157.920. Es decir, que los trabajadores 'pobres' han aumentado un 16,6% en el transcurso de la recesión y de los primeros años de la recuperación económica, sumando casi nueve puntos su peso sobre el conjunto de los empleados de la provincia.

Gestha advierte de que la desigualdad salarial no se ha frenado con la recuperación

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) confirman que "la mejoría de la actividad económica y de los beneficios empresariales en 2014 y 2015 no se trasladó a los salarios más precarios", y contrapone la "espiral del mileurismo" con la situación de los directivos, que sí han seguido aumentado su salario durante lo crisis. En el conjunto nacional, el número de trabajadores con los sueldos más altos ha aumentado hasta las 136.502 personas, un 9% más que dos años antes.

La consecuencia es un aumento del 3,8% de la desigualdad salarial, que ha sido "especialmente intensa" en los últimos años. De hecho, Gestha denuncia que la desigualdad se sitúa ahora en niveles de 2005, previos a la crisis económica.

El incremento de los salarios y la mejora de las condiciones de contratación -más horas de trabajo equivale a más salario y a más garantías sociales- es una de las principales reivindicaciones de los sindicatos que participan hoy en la jornada reivindicativa del Primero de Mayo. Entre otras cosas, porque con salarios más abultados y mejores contratos se reactivará la rueda del consumo y se pondrá freno a una de las consecuencias más duras de la crisis: la fuga de miles de jóvenes granadinos a otros países en busca de oportunidades laborales y salariales que España no se puede permitir.

Los sindicatos, que han incluido los "salarios justos" en el lema del Día Internacional del Trabajo, reclaman en la negociación colectiva un incremento salarial medio de entre el 1,8 y el 3%, y tras medio año de conversaciones, la patronal ha puesto sobre la mesa una subida de entre el 1 y el 2%. Pese a todo, aún no hay acuerdo y los sindicatos han prometido movilizaciones sociales si no se alcanza pronto un pacto que asegure que la riqueza que ya genera España llegue a los bolsillos de los trabajadores.