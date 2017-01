La ciudad gasta 1,5 millones en cubrir con buses el trayecto que debería hacer el Metro

El retraso de la puesta en marcha del Metro ha supuesto un sobrecoste en el sistema de explotación del transporte público de la ciudad por encima del millón y medio de euros. Con esta estimación IU ha exigido al Gobierno municipal que pida a la Junta la compensación por este sobrecoste. Según explica el portavoz municipal de la organización de izquierdas, Francisco Puentedura, este aumento del coste viene derivado por dos motivos: el primero de ellos por el aumento de kilómetros que distintas líneas de autobús urbano han tenido que asumir por el Camino de Ronda, el segundo es porque numerosas cabeceras no se han podido modificar para mejorar la accesibilidad, especialmente aquellas que debería conectar con el PTS y el nuevo hospital, lo que ha supuesto una pérdida importante de viajeros. De hecho, el cubrir el recorrido del metro ha supuesto unos 350.000 kilómetros más en el último año lo que supone un gasto de alrededor de un millón y medio. Puentedura recuerda que se anunció que el Metro se iba a poner en marcha antes del verano del año pasado y, "casi un año después todavía no hay fecha segura". El concejal de IU recuerda que estas fechas luego se han ido cambiando hasta en tres ocasiones.

"La última fecha dada es para la primavera de este año", recuerda Puentedura. "Los vehículos no están haciendo las pruebas necesarias, la selección de personal sigue sin hacerse, su formación y experiencia requiere varios meses y tampoco se han acometido las inversiones que deben hacerse para coordinar los sistemas de seguridad y señalización semafórica del Metro con los de la ciudad en su recurrido".

El último ejemplo de "oscurantismo" con respecto al Metro se produce en los propios presupuestos de la Junta para este año 2017, señala el concejal de IU, que explica "que no se define ninguna partida específica para consignar en el presupuesto la financiación de lo que la Junta debe aportar para cubrir los gastos de explotación y financiar la puesta en marcha del Metro".

El grupo municipal indica que existe justificación legal para que el Ayuntamiento de Granada exija a la Junta la compensación económica por estos retrasos continuados, y recuerda, que no sólo existen varios convenios firmados, que la Junta tiene la encomienda de gestión de las obras sino que además no ha aportado ningún cronograma cierto para la finalización y puesta en marcha de esta infraestructura. Además Puentedura indica "que el Metro es un sistema de transporte intermunicipal, con lo cual su financiación y costes de explotación deben ser asumidos, según los convenios firmados por la Junta de forma mayoritaria, del mismo modo que los perjuicios ocasionados por los retrasos continuados". Puentedura indica además, que no es la primera vez que se producen este tipo de compensaciones y recuerda que en el periodo de ejecución de las obras "la agencia, perteneciente a la Junta que se hace cargo de las obras del Metro tuvo que compensar a la ciudad por inversiones cercanas a cinco millones de euros por los costes de reurbanización y mejora de movilidad que hubo que hacer por muchas calles de Granada afectadas por el paso del Metropolitano".