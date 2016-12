Más de 15 millones extra que tendrán que llegar por recortes en servicios

Una vez más quedó visto que en política, todo es posible. Contra todo pronóstico el pleno del Ayuntamiento de Granada aprobó ayer las ordenanzas fiscales. Fue raro ver a PP y Vamos Granada votar en el mismo sentido, aunque por motivos distintos. En el primer caso los 'populares' se negaron a aprobar el documento amparados en asuntos puntuales como que el Ayuntamiento no hubiera propuesto una bajada de las tasas tras la bajada del IPC o en base al aumento de algunas subidas en el uso de edificios municipales. Vamos Granada argumentó que no es un documento que garantice un retorno en mejores servicios a los ciudadanos así que lo calificó de "patada hacia adelante". Realmente se trata de un documento que no ayuda ni un ápice a mejorar la situación de la ciudad, y el concejal de Economía, Baldomero Oliver, lo sabe. Las exigencias de los grupos de la oposición han obligado a retirar los puntos que suponían un aumento de ingresos, así que no queda más alternativa que buscar los 15 millones extra que la ciudad necesita para 2017 en el capítulo de gastos, lo que significa que habrá que empezar a recortar servicios. A partir de ahora los grupos tendrán que sentarse a debatir sobre la posibilidad de una bajada de los tipos del IBI en el Ayuntamiento y qué repercusión tendría esta medida desde el punto de vista presupuestario. "Habrá que iniciar un debate en el que además de hacer grandes proclamas se pongan sobre la mesa propuestas que digan si dejamos de ganar 5 millones de donde los vamos a sacar", apuntó Oliver, quien cree que la ciudad no puede llegar al mes de marzo sin un proyecto de presupuestos pactado con todos los grupos.

"Ha quedado de manifiesto que la voluntad de todos los grupos (que no la nuestra) es que se haga el esfuerzo en recortes, y yo ya les adelanto que hacer un recorte en un solo ejercicio presupuestario de la magnitud requerida para tener unos presupuestos es una tarea bastante complicada y podría poner en peligro algún servicio esencial de este Ayuntamiento", quiso dejar claro el portavoz del equipo de gobierno, quien aseguró que espera "ansioso" que los grupos políticos le digan cómo lo quieren hacer. El día 1 de enero Granada comenzará el año con un gasto extra de 15 millones por el pago de amortizaciones del plan de pago a proveedores, compromisos salariales y otros gastos obligatorios.