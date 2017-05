4,9 millones y 16 meses de obras para la 'desfusión' de Trauma y el Campus

La adaptación del hospital de Traumatología para recibir de nuevo a sus anteriores inquilinos y la reforma del hospital del Campus para ser el nuevo Clínico costará 4,9 millones de euros. Es el coste fijado para poder ejecutar la 'desfusión', proceso que no estaría totalmente terminado hasta la segunda mitad de 2018 según los plazos recogidos en el pliego, por lo que la duda sobre los tiempos vuelve a ponerse sobre la mesa ya que por un lado van las promesas y por otro los tiempos administrativos. Así, con 16 meses de ejecución de obras de unos contratos que no se firmarán hasta después del verano, tener los dos hospitales completos funcionando de forma independiente al cien por cien no será realidad hasta final de 2018. Y no sería descabellado pensar incluso más si hay retrasos en alguna obra.

El último cronograma de obras publicado por este periódico indicaba que la firma del contrato de licitación será en la segunda quincena de septiembre, la ejecución de obras hasta enero y el traslado en febrero. Pero ahora el tiempo de obra se alarga considerablemente según el plazo incluido en el acuerdo marco. Las actuaciones finales de traslado a Trauma y del Clínico al PTS eran para febrero y marzo de 2018, respectivamente, lo que ya no se cumplirá.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó ayer la resolución de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del SAS (firmada el pasado 5 de mayo), por la que se convoca la contratación de las obras, que se hará con la figura de "acuerdo marco". En el expediente y los pliegos de condiciones, a los que ha tenido acceso Granada Hoy, se recogen los tres lotes que se sacarán a licitación. El lote 1 será la "ampliación y reforma del Hospital de Rehabilitación y Traumatología" y tendrá un presupuesto de licitación de 1.961.570 euros, que con el IVA ascienden a 2.373.500 euros. En este caso se intervendrá en hospitalización, rehabilitación, urgencias y diagnóstico por imagen. El lote 2 serán las "obras de ampliación y reforma del Hospital Campus de la Salud", con un presupuesto de licitación de 650.000 euros (537.190 más 112.809 euros de IVA). En el hospital del PTS se actuará para crear UCI pediátrica, área de endoscopia, paritorios, Neonatología y Urgencias pediátricas y de Ginecología. El lote 3 serán las "obras de ampliación y reforma de la climatización del Hospital de Rehabilitación y Traumatología", por un presupuesto de 1.570.247 euros más 329.752 euros de IVA (1.899.999 euros en total). El lote 1 incluye un añadido para la "adaptación" de la segunda planta izquierda del edificio de Trauma a Hospital de Día y Hospitalización". También se contempla la ventilación y climatización de las consultas externas. El lote de obras en el Campus incluye la "adaptación" de una zona de la planta 6 para "hospital de día y hospitalización pediátrica". En total, 4,9 millones en dos anualidades: una de 2.648.500 en 2017 y otra de 2.275.000 para 2018.

Salud ha escogido la fórmula de acuerdo marco porque, según indican los pliegos, "facilita la agilidad de las respuestas en las actuaciones y posibilita hacer una planificación de las reparaciones y un control adecuado de la ejecución presupuestaria". Así, la contratación se hará en dos fases: primero un acuerdo marco con una única empresa por cada lote; y después contratos específicos de ejecución de obras derivadas del acuerdo marco.

Para la licitación, que se realiza por tramitación "ordinaria", Salud primará la "oferta económica más ventajosa".

Ahora los aspirantes tienen hasta el 7 de junio para presentar las ofertas. Después se abrirán los sobres y se procederá a la adjudicación, ya en septiembre. Así, entre la finalización del proceso y los 16 meses de duración de obras que prevé el contrato, la materialización completa de los 'desfusión', es decir, tener de nuevo los dos hospitales, el Virgen de las Nieves y el Campus -antiguo Clínico- funcionando de forma totalmente independiente y separada, se puede ir a finales de 2018. Con todo Salud indica que trabaja en cumplir los plazos. De hecho la idea es que se vayan haciendo las obras y los traslados de forma escalonada según se terminen intervenciones, por lo que ya habrá mudanza de servicios que no necesitan obras antes del verano y el resto, según terminen.

Tanto en Trauma como en el Campus hay que hacer reformas. El hospital de la Carretera de Jaén hay que volver a adaptarlo a centro neurotraumatológico, su antigua función. Desde la salida de sus servicios el verano pasado hacia el Campus con motivo de la fusión se había adaptado para acoger el nuevo Materno-Infantil, proyecto también descartado. Ahora habrá que volver a adaptar las habitaciones (ya estaban pintadas y preparadas para niños, madres y mujeres), las Urgencias (se habían separado las pediátricas y las ginecológicas), la UCI (se había creado una unidad de neonatos), entre otros, para volver a acoger a los servicios de Neurología, Traumatología, Neurocirugía, Rehabilitación o Maxilofacial. También, aunque aún sin licitar, se contratarán los equipos diagnóstico y de soporte vital y críticos para el hospital de Trauma.

En el caso del Campus hay que adaptar los espacios actuales a los servicios que hasta ahora no se prestaban y que se mantienen en el antiguo edificio de Avenida de Madrid, fundamentalmente Pediatría y Ginecología pero también otros como Digestivo o Cardiología. Para la realización de esas obras se contempla la salida primero de la parte neurotraumatológica que se irá del Campus a Trauma.

Según informó ayer la Junta en un comunicado tras la publicación en el BOJA de la apertura de la licitación, este proceso "supone continuar avanzando en el nuevo modelo hospitalario de Granada con dos áreas hospitalarias diferenciadas" poniendo de manifiesto "que se están cumpliendo los puntos del acuerdo firmado el pasado 7 de febrero con las plataformas en defensa de la sanidad pública". Precisamente, las plataformas y el médico Jesús Candel convocaron hace dos semanas una concentración para exigir agilidad a la Junta en los plazos de la 'desfusión'. Entonces las partes críticas dieron un ultimátum a Salud: el 1 de octubre tenía que estar todo listo cumpliendo con los plazos de la orden de 'desfusión', que fijaba 6 meses para finalizar el proceso (que cumplirían en agosto) y también con la orden del parlamento de tener dos hospitales completos para junio de este año.

Salud añade que "el Servicio Andaluz de Salud agilizará lo máximo posible este proceso, cuya complejidad dependerá del número de ofertas que se presenten.

"La modalidad de acuerdo marco permite dar la máxima seguridad jurídica para la realización de estas obras, estableciendo una vigencia de 16 meses por si surgieran situaciones inesperadas en las mismas", indica la Junta, que añade que "desde las direcciones gerencias de los hospitales de Granada y el Servicio Andaluz de Salud se sigue manifestando el compromiso de cumplir con los plazos marcado por las plataformas. En este sentido, los plazos de cada obra se irán concretando en cada uno de los contratos específicos que se tienen que firmar para cada actuación con el adjudicatario de las obras de cada lote". Así, Salud contempla esos 16 meses de máximo por si surgen retrasos pero la desagregación por contratos específicos permitirá ir teniendo avances antes.