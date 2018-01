La 'minería' de datos, clave para frenar la reventa de entradas de la Alhambra

La implantación de un sistema de gestión inteligente en la venta y reparto de entradas de la Alhambra ha dado ya sus frutos. Desde el 1 de enero ya no hay colas en las taquillas del monumento, y ha desaparecido por completo la reventa que convertía el acceso al monumento en un 'bazar' al aire libre. La puesta en marcha de las entradas nominativas, que identifican cada tíquet con el DNI o pasaporte de su portador, ha erradicado los comportamientos fraudulentos entre los particulares. Ahora queda por limar el sistema de asignación y reparto de entradas a los operadores autorizados, que todavía se presta a irregularidades como la reventa de entradas de unas agencias a otras por el triple de su precio original.

La clave para poner coto a estas actitudes está en gran medida en la minería de datos. El catedrático de Matemáticas de la Universidad de Granada y fundador del grupo de investigación que está llevando a cabo el proyecto para convertir la Alhambra en una ciudad inteligente, Rafael Pérez, aseguró ayer que hay varias medidas encima de la mesa para intentar acabar de forma definitiva con cualquier irregularidad o fraude. El próximo viernes, el Patronato planteará las posibles soluciones en un nuevo encuentro con el sector. Pérez indica que uno de los puntos de partida es implantar las entradas nominativas, anunciando que el grupo de investigación está desarrollando un prototipo de App (cuya implantación posterior debería salir a concurso público) para que las agencias pudieran incluir los datos de los clientes "hasta el último momento", superando así el principal obstáculo que los operadores ven en esta medida.

El grupo de investigación de la UGR estudia la posibilidad de cruzar información con Hacienda

En cualquier caso, el catedrático de Matemáticas reconoce que al sistema "hay que ponerle más piezas" además de las entradas nominativas, que no acabarían con la práctica de la 'cesión de clientes', por la que una agencia que tiene demanda pero no entradas, puede 'cederle' sus clientes a otro operador que sí tiene entradas pero no a quién vendérselas. "Hay otros mecanismos que estamos investigando", explica Pérez, apuntando que ahí entraría en juego la minería de datos. Una de las líneas de trabajo que se están planteando, y que aún se encuentra en un estado preliminar, sería cruzar datos con la Agencia Tributaria, algo que "arrojaría luz sobre muchos factores", como si hay operadores que ofrecen servicios inexistentes.

La exploración de datos ya ha permitido a la Alhambra dar un paso adelante en la asignación de entradas. Desde hace un año, el reparto de tíquets entre los operadores autorizados se realiza en base a un algoritmo desarrollado por el grupo de investigación que incorpora millones de datos y permite contar con un 'historial' que ayude a determinar el reparto. En ese nuevo sistema, que está sujeto a modificaciones y que en su momento se acordó con el sector, se tiene en cuenta, entre otras cosas, si se piden las entradas adecuadamente, si se realiza una gestión adecuada y si se pagan a tiempo. Con todos los datos, se establece un índice de gestión (que va del 0 a 1) que es el que ordena la lista antes del reparto. "Incluimos una gran cantidad de datos para mejorar el sistema", indica Pérez, que asegura que la Alhambra lleva un año "limando" el sistema y seguirá haciéndolo para alcanzar la mejor solución posible. "Voluntad, toda. Vamos a intentar afinar todo lo que podamos por el bien del cliente y de la Alhambra".