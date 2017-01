El ministro de Fomento visita mañana la capital para rendir cuentas del AVE

Desde que el pasado mes de noviembre Íñigo de la Serna asumiera el Ministerio de Fomento, no ha pasado ni un día sin que el alcalde de Granada reiterara su voluntad de mantener un encuentro con el ministro. En dicho encuentro Paco Cuenca quería transmitir su preocupación por la insólita situación ferroviaria que vive Granada desde hace casi dos años y que ha hundido las conexiones con la capital. La cita, que estaba comprometida desde diciembre, ha tardado más de la cuenta en concretarse, hasta tal punto que los integrantes de la Mesa del Ferrocarril anunciaron que si no se cerraba el encuentro en estos días, mañana se plantarían en Madrid a las puertas del Ministerio de Fomento, de donde no se moverían hasta conseguir una cita con el ministro.

Ayer, finalmente, se concretó la fecha: el ministro Íñigo de la Serna vendrá a Granada mañana y se encontrará con Paco Cuenca en la Subdelegación del Gobierno a las 19:00 horas. Antes de pasar por Granada, el ministro sí estuvo con el alcalde de Málaga, una reunión que no sentó nada bien a Cuenca, quien tachó esta actitud de "afrenta" a la ciudad. "No hay nada más prioritario que dotar de infraestructuras a quien no las tiene", declaró hace un par de semanas.

La Marea Amarilla tiene convocada una manifestación el día 12 de febrero a las 12 horas

El pasado 13 de octubre el que fuera ministro de Fomento en funciones, Rafael Catalá, ya vino a Granada en una visita que dejó más dudas que certezas. Tras el desbloqueo de las obras en Loja, el ministro en funciones anunció una nueva fecha para la llegada de la Alta Velocidad: otoño de 2017. Pero nada decía de la reconexión ferroviaria por Moreda ni del soterramiento del AVE a su entrada a la ciudad por La Chana.

La única buena noticia que trajo fue el acuerdo con la adjudicataria del proyecto -una UTE integrada por Dragados y Tecsa- después de un largo tira y afloja que mantuvo las obras en vilo y que se prolongó prácticamente durante todo 2016. La alarma saltó en el verano de 2016 cuando las empresas amenazaron con abandonar los trabajos. Despejado el camino, la nueva fecha para la llegada de la Alta Velocidad a Granada quedó fijada para otoño de este año. Pero el pasado 20 de enero el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su intervención en la convención del PP andaluz ni siquiera se refirió a otoño de 2016 como fecha de llegada del AVE y se limitó a dejar en el aire una frase ciertamente inquietante "el PP traerá el AVE a Granada más pronto que tarde".

Tras llevar más de 600 días aislados por tren, ese "más pronto que tarde" sonó en Granada a evasiva, de ahí que el alcalde busque una nueva reunión con el ministro titular de Fomento para concretar algo más el futuro incierto de la ciudad.

De esa reunión el alcalde quiere conseguir fijar una cronología de los trabajos del AVE en Loja, analizar en paralelo todos los detalles relativos al soterramiento en la capital y la variante de Loja y, por último, abordar a fondo el estudio de viabilidad que permita la reconexión por la línea de Moreda.

Mientras, las plataformas cívicas Granada en Marcha y Marea Amarilla han convocado una nueva manifestación el próximo 12 de febrero con el objetivo de exigir a Fomento una solución al aislamiento ferroviario. Saldrá a las 12 desde la Estación de Andaluces hasta Puerta Real para seguir reclamando el fin del aislamiento ferroviario, la entrada del AVE soterrado a una estación igualmente soterrada y la construcción de la Variante Sur de Loja. Ambas plataformas afirman que, como ya ocurrió el 17 de septiembre del pasado año, "es la sociedad civil la que impulsa y empuja esta convocatoria y pidieron a los partidos, sindicatos, organizaciones empresarias e instituciones en general, además de asociaciones de vecinos y plataformas, que se sumen a esta legítima reivindicación".