Un minuto de silencio para recordar a Chema y exigir una vivienda para todos

El silencio inundó ayer la Plaza del Carmen durante un minuto para recordar a Chema, el hombre que vivía en la calle y que falleció la pasada semana mientras dormía entre cartones junto a la estación de autobuses. Amigos de Chema, representantes de todos los partidos del Ayuntamiento, y miembros de la Asociación Derechos por las Personas sin Hogar de Andalucía se reunieron en la céntrica plaza para honrar la memoria de este vecino. Lo hicieron con la impotencia y el enfado de saber que, si Chema hubiera tenido un hogar, la muerte no lo habría encontrado. Por este motivo, los asistentes a la concentración exigieron a las administraciones públicas avanzar en planes como Housing First que tienen como objetivo brindar un hogar a quien no lo tiene para transformar su vida.

"Nosotros creemos que las personas sin hogar deben tener primero una vivienda, deben tener un techo y vivir en dignidad y creemos que las administraciones públicas a nivel estatal, Junta de Andalucía o Ayuntamiento deben hacerse cargo", destacó la presidenta de la asociación, Mabel García Casco. En este sentido, recordó que hace año y medio se aprobó una moción promovida por Vamos Granada para avanzar en este proyecto de Housing First que ya se lleva a cabo en otras ciudades. Mientras llega ese momento, la asociación está creando grupos de trabajo. Uno de ellos, por ejemplo, está centrado en las mujeres. "Cada vez hay más mujeres en la calle por lo que desarrollamos trabajos y dinámicas de empoderamiento mediante grupos abiertos para conocer las emergencias, la situación administrativa de estas personas e, incluso, preparar curricumuls para, a partir de ahí, empezar a trabajar con ofertas de empleo"

El secretario y responsable del grupo de trabajo de relaciones institucionales, Feliz Gallego, incidió en como este colectivo está trabajando con otros que tienen objetivos análogos como Red Vivienda Granada así como un espacio técnico de coordinación con instituciones. "La finalidad de todo esto es potenciar el que se vayan tomando medidas para resolver los problemas ya que los recursos actuales no son suficientes".