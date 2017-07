Casi la mitad de las multas de tráfico ni se tramitan ni se cobran

El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, Francisco Puentedura, pidió ayer la convocatoria urgente del Consejo Rector de la Agencia Municipal Tributaria de Granada para explicar la pérdida de ingresos del Consistorio municipal en materia de sanciones.

Según el edil, en el presupuesto cerrado de 2016 del Ayuntamiento de la capital se recaudaron 5.401.320 millones de euros en concepto de multas. Esto supone una pérdida de 4.437.024 millones respecto a lo ingresado en sanciones en el año 2015.

El portavoz de IU denunció que se emiten multas que luego no son cobradas por parte del ayuntamiento, y que esto hace al Ayuntamiento perder unos ingresos que son necesarios para su subsistencia. A su vez, recordó la respuesta que le dio a este respecto el concejal de Economía y Hacienda, Baldomero Oliver, quien confirmaba que no se habían emitido menos multas, sino que esta situación se debía a "problemas de gestión y de interpretación en la tramitación de las sanciones entre las áreas de movilidad del Ayuntamiento y la Agencia Municipal Tributaria".

"Cualquier sanción impuesta debe ser abonada. ¿Por qué a algunos granadinos si se les cobra las multas, y a otros no?" exigió Puentedura, pidiendo una reunión urgente de la Agencia Municipal Tributaria, la cual lleva más de un año sin reunirse, para que explique la razón de esta pérdida de recaudación del consistorio municipal respecto al año 2015.

Esta situación, a juicio de IU, es muy grave por varios motivos. En primer lugar, "porque el Ayuntamiento de Granada está dejando de cobrar 4.400.000 euros", una cifra que no ayuda en absoluto a rebajar la deuda municipal de más de 300 millones de euros que tiene el Consistorio. En este sentido, el portavoz de IU exigió que el alcalde o que la Agencia de dé respuesta a un situación insólita en la que "un Ayuntamiento arruinado no cobra el 45% de las multas expedidas". También pidió saber si esos más de cuatro millones de euros en concepto de multas emitidas que no se han cobrado han prescrito.

Por este motivo, el grupo municipal de IU ha reclamado la convocatoria urgente del consejo rector de la Agencia Municipal Tributaria. Además, Puentedura ha solicitado al Ayuntamiento que informe de cómo está transcurriendo 2017 en esta materia. "Queremos saber si este problema en la gestión de cobro de multas sigue continuando en el presente", enfatizó el edil.