La moción de censura de Ciudadanos contra el alcalde mengua a reprobación

Seis meses después de la moción de censura 'en diferido' que plantearon C's y PP contra el actual alcalde socialista, Paco Cuenca, las expectativas de la formación naranja quedan en la propuesta descafeinada de un pleno de reprobación.

El coordinador provincial de Ciudadanos, Luis Salvador, anunció ayer que buscará el apoyo de los populares para "exigir la dimisión" del alcalde un año después de que fuera 'imputado' por una presunta irregularidad administrativa durante su época como delegado de Innovación de la Junta de Andalucía. "Si el PSOE no mueve ficha y Cuenca se mantiene como alcalde será un alcalde imputado y reprobado", señaló Salvador para descartar a continuación el horizonte de una moción de censura junto al PP ya que los populares tienen en la actualidad a seis concejales imputados por el caso Serrallo. Por esta razón "no se pudo avanzar" en la moción de censura, aunque ahora exigen a Cuenca que dimita y que entregue su acta de concejal para que otro concejal socialista asuma la Alcaldía. "Si esto no sucede hablaremos con el PP porque hacen falta siete firmas para convocar un pleno para reprobar al alcalde", continuó Luis Salvador para justificar este anuncio en el pacto firmado con la todavía secretaria general del PSOE provincial, Teresa Jiménez, para que los cargos públicos investigados cesen en sus responsabilidades.

El equipo de Gobierno acusa a Salvador de querer buscar "efectos especiales" en la prensa

"El alcalde podrá seguir gobernando, pero deslegitimado por la mayoría", continuó el responsable de C's sobre su nuevo 'golpe de efecto' que no hará tambalear el sillón de Paco Cuenca ya que la formación naranja se guarda el 'comodín' de la moción de censura.

En todo caso, el PP recogió rápido el guante y se mostró abierto al diálogo. La portavoz del grupo municipal de los populares, Rocío Díaz, recordó que su partido, que tiene once de 27 concejales, seis de los cuales están imputados, fue el que ganó las últimas elecciones municipales y que tiene "experiencia en gobierno" por lo que "está dispuesto" a regresar a la zona noble de la Plaza del Carmen.

Paco Cuenca, que declaró el pasado mes de diciembre como investigado ante el Juzgado Instrucción número 6 de Sevilla por un presunto delito de usurpación de funciones, defendió desde el primer momento que se trata de una "cuestión administrativa" y que en ningún caso se trata de "corrupción", según insistió el alcalde en su momento.

C's ya ha descartado en diversas ocasiones apoyar a un nuevo gobierno del PP en el Ayuntamiento, pese a los continuos órdagos del presidente provincial del PP, Sebastián Pérez, que hace unas semanas salió en defensa de Luis Salvador después de que el precandidato a la Secretaría General del PSOE, José María Rueda, le descalificara en un debate. Incluso en la última Comisión de Comercio los concejales del PP y de C's hicieron frente común y abandonaron la reunión tras acusar al PSOE de utilizar las instituciones con fines partidistas y trabajar en solitario. En este contexto, Salvador esbozó ayer una posible 'pinza' con los populares para llegar a "acuerdos importantes" sobre la ciudad como la capitalidad cultural, TG7 o sobre el Observatorio de la Movilidad.

El portavoz del equipo local de Gobierno del PSOE, Baldomero Oliver, contestó ayer que la propuesta de reprobación es "una cortina de humo" de Luis Salvador para "eludir" su responsabilidad ante la "difícil situación económica y política" de la ciudad. "Es muy aficionado a este tipo de efectos especiales en la prensa", señaló. La secretaria general del PSOE de Granada, Teresa Jiménez, apeló por su parte a la "responsabilidad política" de Ciudadanos, así como a la del resto de fuerzas políticas, y aseguró que lo importante "es garantizar la estabilidad municipal y no bloquear la gestión del actual equipo de Gobierno".

Con el anuncio de C's comienza de manera 'oficiosa' la carrera para las elecciones municipales de 2019 poniendo en el disparadero al único candidato que -por ahora- tiene seguro en su partido que será quien ponga la cara a los carteles electorales.