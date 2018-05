"Es el momento de aprovechar todas las ventajas que ofrece la fusión con BMN"

-¿qué balance hace de estos primeros meses tras la absorción de BMN por parte de Bankia?

-Valoro y reconozco el tremendo esfuerzo de adaptación de los equipos de las 278 oficinas que tenemos en Andalucía, de los casi 800 trabajadores de Bankia que se han desplazado a los territorios BMN para hacer más fácil y rápida la integración y, sobre todo, agradezco la confianza demostrada por los clientes. Estamos satisfechos porque entendemos que la integración es una oportunidad ya que Bankia es la cuarta entidad financiera del país y, desde el pasado 1 de abril, más de 200.000 andaluces están exentos de pagar comisiones solo por tener domiciliados sus ingresos. Ahora, lo que toca es sacar todas las ventajas a esta fusión.

-¿Qué comportamiento han tenido los antiguos clientes de BMN procedentes de CajaGranada?

-Nuestro principal objetivo era que todos los clientes percibieran desde el principio los beneficios de la fusión y, para ello, hemos realizado en tiempo récord la integración tecnológica, que permite, entre otras cosas, que los clientes de BMN CajaGranada se puedan beneficiar del programa Por ser tú sin comisiones de Bankia. Estamos convencidos de que este posicionamiento redundará en una mayor satisfacción de los clientes actuales y nos permitirá incrementar el número de clientes en Andalucía en el futuro. Además, Bankia apuesta firmemente por el segmento de clientes jóvenes a través de la Cuenta ON, también exenta de comisiones, y por los sénior, que también se benefician de no pagar comisiones solo con domiciliar su pensión. En definitiva, nuestro principal objetivo es que los clientes perciban las ventajas de formar parte de una gran entidad, pero siempre sin olvidar que Bankia es la suma de diez entidades provinciales y en su ADN está la cercanía y estar pegada a sus territorios de origen.

-Respecto al futuro, ¿cuáles son sus previsiones de negocio para los próximos años?

-Las previsiones no pueden ser más halagüeñas teniendo en cuenta que estamos en la comunidad autónoma con mayor número de habitantes de España, tercera en PIB, segunda en exportaciones, y donde la presencia de Bankia se ha incrementado considerablemente tras la fusión, siendo la entidad líder en la provincia de Granada y referente en el resto de las provincias andaluzas. Esto nos permitirá estar más cerca de los clientes particulares, potenciar nuestra relación con los autónomos también con líneas específicas de negocio para ellos, así como realizar una apuesta decidida por la financiación de las pymes y grandes empresas andaluzas a través de una amplia gama de productos diferentes y especializados en el mundo empresarial.

-En cuanto a los datos económicos, el desembarco de Bankia en Andalucía, ¿cómo se traduce en cuanto al crédito a particulares y pymes?

-Nuestra intención es incrementar nuestras cuotas de mercado tanto en pymes como en particulares lo que se traduce en un incremento de crédito a dichos segmentos. Actualmente Bankia tiene concedidos más de 10.500 millones de euros a particulares autónomos y pymes en Andalucía y nuestro objetivo es seguir contribuyendo al crecimiento de los sectores productivos andaluces mediante la formalización de más crédito. Nuestro compromiso con Andalucía es absoluto y sostenible en el tiempo.

-¿Qué relación mantiene Bankia con la Fundación CajaGranada?

-Cualquier alianza y colaboración con una Fundación centenaria como Fundación CajaGranada es positiva y será beneficiosa para la sociedad granadina en particular y para la andaluza en general. Bankia apoya con 850.000 euros a CajaGranada Fundación con el objetivo de financiar programas sociales de asociaciones y fundaciones que se desarrollen en Andalucía y que se gestionarán de manera conjunta por ambas entidades a través de tres grandes patas de actuación entre las que destaca la convocatoria 2018 de acción social Ayudamos a los que ayudan dotada con 212.500 euros. Además, el plan estratégico de Bankia contempla un incremento importante del dividendo que, por tanto, beneficiará directamente a sus accionistas entre los que se encuentran la Fundación y permitirá a ésta, junto con el apoyo de Bankia, seguir potenciando sus programas sociales y culturales en beneficio de la sociedad.

-En su despedida, el anterior presidente de CajaGranada Fundación, Antonio Jara, señaló que la llegada de Bankia era una oportunidad histórica porque era la primera vez que un gran banco, de los cuatro principales del país, desembarcaba en Andalucía con Granada como base. ¿Cómo se traduce a nivel organizativo que la capital de Bankia en Andalucía sea Granada?

-Tiene todo el sentido que la sede de la Dirección Territorial de Andalucía de Bankia esté en Granada, ya que nuestro mayor posicionamiento, sin lugar a dudas, está en la provincia de Granada, en la que mantenemos cuotas superiores al 30% y el mayor número de oficinas. Todo ello sin olvidar que el ámbito de actuación de Bankia es regional teniendo en el resto de provincias andaluzas un posicionamiento suficiente para contribuir a su crecimiento económico.

-En este tiempo, ¿han tenido tiempo para analizar las fortalezas y las debilidades de la economía granadina?

-No me gusta hablar de debilidades, prefiero hablar de áreas de mejora y, por supuesto, de las fortalezas de Granada que son muchas. En primer lugar, Granada es una ciudad universitaria, que recibe anualmente más de 60.000 estudiantes de los que un 10% son internacionales, lo que le confiere un posicionamiento privilegiado en el segmento joven y en la formación de futuros profesionales. Otra gran fortaleza es su sector biosanitario y todo lo que lo rodea, su sector agrícola, tanto hortofrutícola como olivarero, y el puerto de Motril por su potencialidad. Tampoco hay que olvidar el sector turístico por las características únicas de una ciudad que permite disfrutar del sol, la playa y la nieve en poco más de una hora de distancia.

-Andaluces del Futuro cumple su décima edición, ¿hace falta que el apoyo a los jóvenes se visibilice con iniciativas de este tipo y no se quede en una declaración de intenciones?

-Estamos ya en la décima edición de Andaluces del Futuro y el balance que hacemos en Bankia es muy positivo. Respaldar un año más estos galardones pone de relieve el compromiso firme de Bankia con estas iniciativas que permiten reconocer el valor de los jóvenes andaluces. Se trata de unos premios diferenciadores, tanto en la región como en el ámbito nacional, que buscan la excelencia en cada una de las áreas que se reconocen: cultura, acción social, deportes, empresa y ciencias.

-¿Qué supone para Bankia este incentivo a los jóvenes andaluces?

-Bankia apuesta por el desarrollo económico y empresarial en Andalucía. Con esta iniciativa, también quiere mostrar su respaldo a los jóvenes emprendedores y al talento de la comunidad andaluza, este año con más motivo debido al posicionamiento como entidad financiera de referencia en Andalucía y al décimo aniversario de los premios. Iniciativas como ésta permiten el incremento de la competitividad de la economía de la región, al tiempo que demuestran el impulso a un segmento de la población imprescindible para el futuro del país y, por supuesto, de Andalucía.

-Los premios distinguen a los jóvenes que han destacado en deporte, cultura, ciencia, acción social y empresa. Respecto a este último galardón, siempre se ha criticado que en España no se fomente el emprendimiento. ¿Cómo podría cambiarse esta cultura que limita a los jóvenes con ideas empresariales?

-Reconocimientos como Andaluces del futuro son iniciativas enfocadas a fomentar el emprendimiento empresarial de los jóvenes andaluces. No obstante, a este tipo de apoyos se deben seguir sumando otros organismos públicos y privados. Creemos que es muy necesario el respaldo a la investigación y al talento de los jóvenes, puesto que son las palancas para el crecimiento y el avance en el desarrollo de la comunidad andaluza. Bankia solo aporta su granito de arena con su participación en los Premios Andaluces del futuro desde su creación.

-Respecto al número de candidaturas presentadas, ¿le sorprende el talento que pasa desapercibido en Andalucía?

-No me sorprende el talento, me asombra que esté tan poco reconocido. Analizando todas y cada una de las candidaturas te das cuenta de lo que los jóvenes andaluces son capaces de hacer y del talento que poseen. Tenemos que seguir apostando por la educación y la formación como pilares básicos del futuro de nuestros jóvenes y de nuestra región. De hecho, Bankia ha hecho una apuesta decidida por un campo que consideramos fundamental para la formación de nuestros jóvenes como es la formación profesional. En 2016 creamos la Fundación Bankia por la Formación Dual y acabamos de lanzar la primera convocatoria de Ayudas Dualiza, a la que hemos destinado casi 400.000 euros en colaboración con la Asociación Nacional de Centros de Formación Profesional (FP Empresa). Hemos seleccionado 36 proyectos de 13 comunidades autónomas y ocho son de Andalucía, región de la que más iniciativas se han elegido.