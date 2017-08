La 'morosidad' de la Diputación se logra reducir un 55% desde 2008

En los últimos años, de vacas flacas en los ayuntamientos de Granada por la caída de los ingresos, la Diputación de Granada también ha tenido que ajustar sus cuentas. Lo corroboran los datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública sobre la deuda viva. A 31 de diciembre de 2016, ésta suponía poco más de 70,8 millones de euros, cuando en el presupuesto de la institución supera los 238 millones en ingresos y los 230 en gastos.

Condicionada también por los límites que ha impuesto el Estado con la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que las entidades locales no puedan gastar libremente el dinero que tienen, la deuda de la Diputación ha ido a la baja en los últimos años. Ha caído en un 55,6% desde 2008, el del estallido de la crisis y cuando acumulaba más de 158 millones de euros. En el último año, la reducción ha sido de un 15%. En los cinco primeros ejercicios de los que Hacienda ofrece datos -de 2008 a 2012- destaca que la deuda viva de la institución siempre rondara por encima de los 145 millones. Sólo en 2013 cayó hasta los 119 y en 2009 por primera vez se rebajó por debajo de los 100.

Esta situación de reducción de la deuda viva no se debe a que la prioridad del equipo socialista presidido por José Entrena sea no gastar y pagar créditos. El techo de gasto -que, por cierto, es objeto de debate justo ahora a nivel nacional- fija un tope de crecimiento de un presupuesto con respecto al anterior. Es decir, aunque quiere y tiene dinero, la Diputación no puede meterlo libremente en su presupuesto para desarrollar políticas según su criterio y de forma expansiva. Es lo que hace que cada año tenga superávit. Así, para este año, se ha calculado un resultado positivo de 7,5 millones, según el informe de Intervención.

El informe anual que publica el Ministerio de Hacienda sobre deuda viva también incluye a las mancomunidades o entidades locales autónomas. En el caso de Granada, a la cabeza en la deuda está un año más Ventas de Zafarraya, con 353.000 euros pendientes de pago. En total, la deuda de los ocho entes de los que aporta información el Ministerio es de 1,3 millones de euros, inferior a los 1,6 millones del ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2015. En la comparativa entre los dos últimos años destaca Torrenueva, que ha pasado de una deuda viva de 437.000 euros en 2015 a 22.000 en el último balance, lo que supone una disminución del 95%