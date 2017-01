800 morosos de más de 10.000 euros

El Ayuntamiento de Granada tiene contabilizados en torno a 800 sujetos pasivos (esto es, empresas o particulares) que viven anclados en la morosidad. Cada uno de ellos acumula más de 10.000 euros de deudas con el Consistorio lo que, además de suponer un serio perjuicio económico para la ciudad, supone una injusticia flagrante para el resto de contribuyentes que pagan religiosamente sus impuestos.

Y hay casos aún más ofensivos. El área de Economía y Hacienda tiene contabilizados otros 5 o 6 'sujetos' que deben más de un millón de euros al Ayuntamiento. Aunque el concejal de Economia, Baldomero Oliver, eludió dar nombres de los deudores sí reconoció que en este último caso está la Junta de Andalucía. Pero hay más. "Igual de duro que fue el anterior equipo de gobierno con la Junta vamos a serlo nosotros, pero también con el resto", apuntó el responsable de la economía municipal.

El portavoz de IU en el Ayuntamiento, Francisco Puentedura, denunció hace unos días que haya más de 32 millones de euros de deudas tributarias no cobradas que afectan a grandes empresarios y promotores urbanísticos de la ciudad. Oliver cree que incluso pueden ser más de 32 millones. Para saberlo exactamente han puesto en marcha un plan de saneamiento que permita depurar las cuentas municipales y sacar a la luz bolsas de fraude. "Estamos haciendo una auténtica limpieza. Depurando cuentas para llegar a una fiel imagen de la situación", relató Oliver, quien no obstante reconoce que buena parte de este dinero no se llegará a cobrar.

"El problema es que en muchos casos estos procedimientos están en ejecución, hay empresas que están en quiebra y deudas que están en procedimientos judiciales", argumentó el concejal de Economía, quien aún así aseguró que pondrán todo su empeño en cobrar "ya sean 20 euros o un millón de euros".

Sólo con los expedientes de fraccionamiento de pago que nunca se pusieron al cobro, Baldomero Oliver calcula que se podrán recaudar en torno a dos millones de euros. Pero confía en que el plan tenga un resultado mucho más fructífero cuando se vea la liquidación del presupuesto de 2016.

Además se está trabajando para evitar incobros en partidas significativas, por ejemplo en las multas de tráfico. Esto se consigue no poniendo más multas, sino cobrando las que se imponen. También se está haciendo una revisión exhaustiva de las exenciones que se aplicaban en determinados tributos como el IBI de manera que el Ayuntamiento comprobará si todas estas exenciones están amparadas por un expediente administrativo correcto.