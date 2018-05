Una movilización social de mareas por "una ciudad más participativa"

La plataforma 'Granada no está en venta' se movilizó ayer por el "derecho a una ciudad más participativa". Este movimiento social ha convocado a la ciudadanía granadina a manifestarse el próximo 19 de mayo "por el derecho a la ciudad coordinada con otras semejantes a nivel estatal". De esta manera, este colectivo pretende que unas columnas blanca, amarilla, naranja, roja, verde y violeta-en relación a las diferentes mareas sociales-salgan el próximo sábado de diferentes barrios de la ciudad "denunciando las diversas problemáticas que sufre la gente" para cerrar la manifestación la lectura de un manifiesto en la plaza del Carmen.

"Nuestros derechos no están en venta. Salud, Educación y Ley de Dependencia dignas Ya", reclamaron los portavoces de 'Granada no está en venta' que han pedido que la columna blanca por los derechos salga de la plaza de la Hípica del Zaidín. Asimismo, convocan a la marea amarilla bajo el lema 'Tren sí, muros no' para que salgan desde la Chana. Las criticas a los alquileres y al turismo de masas se movilizará con una columna naranja, cuyo punto de partida será el Paseo de los Tristes. La columna roja la representarán los colectivos que reclaman 'Pan, trabajo, techo y dignidad' y se iniciará desde el Parque 28 de febrero..

Por otra parte, también se intentará conectar con el Cinturón a través de una columna verde que salga desde el Callejón de los Nogales (rotonda de Neptuno). Y bajo el título 'No somos los márgenes, somos el núcleo' se pretende movilizar a la columna violeta contra la "sociedad patriarcal",