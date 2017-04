"Hay muchas razones para que el PP, cada vez que hable, sea para pedir disculpas"

El alcalde de Granada, Paco Cuenca, calificó ayer de "lamentable la noticia de la imputación de seis de los actuales concejales que forman parte del grupo municipal popular en el caso Serrallo que vuelven a señalar a Granada el mapa mediático. Por este motivo, el primer edil hizo un llamamiento a los granadinos para que se sientan tranquilos porque su gestión, que el próximo cinco de mayo cumplirá un año, sí es transparente.

El alcalde conoció la imputación de los once ediles que formaban parte de la junta de gobierno local durante la presentación del cartel del Día de la Cruz. En ese mismo instante, y con la información que disponía, no dudó en lamentar este nuevo varapalo para Granada señalada otra vez por los juzgados en materia urbanística. Ante esa tesitura, garantizó la gestión que está llevando a cabo su equipo de gobierno. "Hay un nuevo rumbo basado en la transparencia y el buen trabajo para que esta ciudad vuelva a retomar la senda de la confianza, la buena gestión y tener unos responsables como los que tiene ahora el Ayuntamiento, que velan por los intereses de la ciudad y no de, al parecer, unos pocos", remarcó el alcalde tras conocer la imputación de once miembros que integraban la junta de gobierno local que dio luz verde a la operación urbanística del Serrallo en julio de 2012.

Cuenca critica que este tipo de cuestiones "manchen el buen andar de la ciudad"

Por otra parte, dijo sentir "rabia" por las noticias que se van conociendo a medida que prosiguen las investigaciones en el marco de la operación Nazarí y el caso Serrallo. "Este tipo de cuestiones manchan el buen andar que tiene Granada con unos responsables que velan por los intereses de esta ciudad y no, al parecer, de unos pocos".

Por último, preguntado sobre la posible moción de censura promovida por el Partido Popular y Ciudadanos, Cuenca destacó que están en su derecho de hacerlo. No obstante, a su juicio y dadas las últimas circunstancias "hay muchas razones para que el PP, cada vez que tenga que hablar, lo haga solo para pedir disculpas".