La mujer que será desahuciada el 21 de junio rechazó tres alternativas de alojamiento

Natividad Ibáñez será desahuciada el próximo 21 de junio en cumplimiento a una orden judicial de ejecución de sentencia, que resuelve una denuncia interpuesta en su día por la persona que tiene adjudicada legalmente la vivienda y que es el ex marido de la actual inquilina, que la viene ocupando hasta ahora de forma irregular, según informa la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), que subraya que ha ofrecido todo su apoyo a esta mujer, que ha rechazado hasta tres alternativas de alojamiento que se le han ofrecido para que no quede desprotegida cuando se produzca el lanzamiento.

En una nota, AVRA explica que la vivienda fue ocupada en marzo del pasado año, poco después de que el titular de la misma, quien residía en ella con una de las hijas habidas de la relación con su ex pareja, tuviera que ausentarse por un tiempo para ser tratado por enfermedad, circunstancia que aprovechó la ex mujer para acceder por la fuerza y de forma ilegal al inmueble, donde permanece hasta la fecha. La mujer "ha rechazado hasta tres alternativas que desde febrero se le han venido ofreciendo". Así, se le propusieron dos alojamientos provisionales en tanto quedara libre una vivienda para ella por encontrarse en riesgo de exclusión social, y también una ayuda de 900 euros del Ayuntamiento de Granada para gestionar un alquiler hasta disponer de una vivienda para adjudicársela por el procedimiento reglamentario. "Dado que la denunciada no ha aceptado ninguna de esas tres alternativas, finalmente el proceso de lanzamiento ha seguido adelante dando cumplimiento a la orden judicial", concluyen desde AVRA.