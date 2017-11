Las mujeres rurales, las víctimas que más silencian la violencia machista

La violencia de género no cesa. En lo que va de año dos mujeres han sido asesinadas en Granada a manos de su pareja, mientras que los casos registrados de agresiones por violencia machista no dejan de crecer. En el Centro Municipal de Atención a la Mujer han sido atendidas hasta el momento un total de 497 las usuarias, la más joven con 16 años y la mayor con 84, con lo que se demuestra que esta lacra no entiende de edades.

Cada vez son más las mujeres que denuncian este tipo de agresiones, sin embargo, aún hay un colectivo femenino que parece ser más resistente a pedir ayuda cuando se encuentra en este tipo de situaciones: la mujer rural.

La marcha partirá desde el Triunfo y tendrá un acento especial en el caso de Juana Rivas

Según explicó la técnica responsable del área de Igualdad de Loja, Matilde Muñoz, "las mujeres rurales tienen más difícil salir de la violencia de género", y el motivo no es otro que "la falta de percepción de sí mismas como víctimas, así como el temor a ser cuestionadas socialmente debido a la proximidad que se entabla en las relaciones de pequeños municipios".

Para ello, según Muñoz, es primordial "la educación desde todos los ámbitos y hacer oír el mensaje de que existen recursos a disposición de estas víctimas, quienes nunca estarán solas". Precisamente este mensaje es el que recorrerá mañana las calles de la provincia con motivo del 25-N: el Día contra la Violencia de Género.

Con la intención de "gritar con fuerza ¡que nos queremos vivas!", la 'Plataforma 25 de noviembre' ha convocado en la capital una movilización que partirá desde la Plaza del Triunfo (12:00 horas) y que finalizará en Plaza Nueva.

En esta edición, el lema empleado será 'Contra las violencias machistas hacia mujeres y mejores ¡Lucha feminista!' y tendrá un acento especial en el caso de Juana Rivas. Así lo indicó ayer la presidenta de la Plataforma 25 de noviembre, Francisca Fuillerat, quien indicó que esta madre maracenera "ha puesto de manifiesto una de las caras más invisibilizadas de la violencia machista: la desprotección de los menores víctimas de la misma".

Asimismo, está previsto que los manifestantes porten carteles informativos con los nombres de las mujeres y de los hijos que han sido víctimas de malos tratos en el presento año y que, según cifras de esta plataforma, "ascienden a casi 80 casos en lo que va de año".