La deuda municipal a los proveedores aumenta en 22 millones en el último año

El portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura Anllo, denunció ayer que el 2016 cerró con un incremento de la deuda municipal de más de 20 millones de euros, situación que, según advierte, pone al Consistorio en riesgo de intervención por parte del Ministerio de Hacienda. La deuda global del Ayuntamiento se ha incrementado hasta los 340 millones de euros, de los cuales 88,6 son deuda a empresas y proveedores, 22 millones de euros más en el último año. Además, ya se acumulan 3.400 facturas sin pagar, algunas desde el año 1993.

Puentedura analizó los resultados del cierre económico del cuarto trimestre de 2016 con los datos que presentó el equipo de Gobierno en el pleno municipal del pasado viernes y destacó que el año pasado se cerró con 22 millones más de deuda a proveedores y empresas, cuenta que ha pasado de 66 a 88,6 millones.

De este montante, según IU, la inmensa mayoría de las facturas están fuera del periodo medio de pago al triplicar los 30 días para abonarlas que contempla la Ley de Morosidad, a lo que ha sumado 7,8 millones de facturas en el cajón sin consignación presupuestaria que "incrementan los intereses de demora, que generan más deuda y ruina para la ciudad". "La situación pone en riesgo el tejido productivo y la economía local, junto al empleo, y aparecen aún obligaciones de pago de más de medio millón desde 1993", apuntó Puentedura, que explicó que la deuda global del Ayuntamiento supera los 340 millones.

A estas cifras económicas, Puentedura sumó la falta de tramitación del presupuesto municipal, prorrogado desde 2015 y que considera no da tiempo a aprobarlo hasta el próximo mes de junio, "lo que implicará que haya partidas presupuestarias, y por tanto servicios municipales básicos, que corren el riesgo de quedarse sin financiación si el gobierno municipal no presenta cuanto antes un presupuesto municipal y un plan se saneamiento que revierta esta situación y que resuelva la suficiencia financiera del Ayuntamiento de Granada". IU ha destacado que los dos factores unidos abocan a esta capital andaluza "a la ruina" si no se adoptan medidas urgentes.