Los municipios del trazado del Metro 'se apuntan' a los transbordos gratis con el bus

¿dónde finaliza el término municipal de Granada y empieza el de Armilla? Seguramente muchos granadinos no lo sepan. Como tampoco todos conocerán el límite de la ciudad con otras localidades como Maracena o Albolote. Así, no es de extrañar que la implantación de los transbordos gratuitos entre el Metro y los autobuses de Rober se hayan convertido en un quebradero de cabeza difícil de poner en marcha. Tanto que el propio consejero de Fomento, Felipe López, avanzó la posibilidad de extender la gratuidad para los usuarios de todo el trazado. Una iniciativa que Armilla, Maracena y Albolote aplauden eso sí con incertidumbre. Desean igualdad de condiciones para sufragar el coste de unos transbordos que tienen como objetivo 'conquistar' a los usuarios para expulsar de una vez al coche y sus malos humos de las calles de Granada y el Cinturón.

El alcalde de Armilla, Gerardo Sánchez, celebró ayer la propuesta del consejero de Fomento dada la complejidad que plantea la iniciativa que, de ponerse en marcha tal y como está concebida actualmente, sólo beneficiará a los granadinos de la capital. Según detalló Sánchez, el hecho de que el transbordo sea sólo para una zona determinada provoca situaciones de desigualdad, incluso para los propios granadinos. Sánchez puso como ejemplo la parada de Sierra Nevada, que es utilizada mayoritariamente por personas de la capital que no podrán disfrutar del cero coste al saltar del bus urbano al Metro camino del Nevada o viceversa. También se da la circunstancia de que muchos armilleros cogen el Metro en la parada del PTS que está en Granada. ¿Disfrutarán entonces del transbordo gratuito con Rober al partir desde la capital? Las tarjetas llevan implementadas una tecnología GPS que permite rastrear los pasos de cada vecino pero, ¿cómo controlar si una persona por ejemplo que sale de la parada Sierra Nevada (Armilla) decide picar su billete en PTS para beneficiarse del transbordo después? Serán necesarios férreos controles de seguridad. "La gente no sabe los límites de la ciudad", recordó Sánchez quien destacó que no obstante "nos alegramos mucho de que el consejero haya hecho la propuesta de extenderlo y queremos ver de qué forma se materializa".

Por su parte, el alcalde de Maracena, Noel López, destacó que "nosotros no tenemos ningún inconveniente en avanzar en la mejora de la movilidad" y añadió que desean "las mismas circunstancias y condiciones para implantar los transbordos gratuitos que ha tenido Granada". Se refería López al convenio firmado entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento por el que el Consorcio Metropolitano va a destinar 12 millones de euros a la capital en cuatro años de los cuales, una parte del dinero, va a sufragar los transbordos gratuitos a decisión del consistorio granadino que en realidad disponía de ese dinero para la reordenación de líneas de autobús tras la llegada del Metro.

Si Maracena recibe una cantidad -proporcional a las características del municipio- también sería posible implantar este sistema que supondrá un auténtico beneficio para los vecinos del Cinturón. Por último, la alcaldesa de Albolote, Concepción Ramírez también se mostró interesada en conocer los términos que permitirían poner en marcha estos transbordos gratuitos entre el Metro y el bus urbano.

En el mismo día, el diputado provincial del PP Antonio Ayllón y el alcalde de Churriana de la Vega, Antonio Narváez, acompañados por alcaldes y portavoces del partido en el Área Metropolitana, instaron también ayer al Consorcio y a los responsables de Fomento de la Junta en la provincia a "suspender cautelarmente los recortes en las frecuencias de las líneas de autobús metropolitano, mientras no haya un estudio que las sustente y un consenso entre todos que lleve a su óptimo funcionamiento".

Los dirigentes 'populares' solicitaron además conocer "el plan estratégico de transporte en el área metropolitana, que nadie ha visto, ni se sabe como se ha hecho". En este sentido, el alcalde de Atarfe Francisco Rodríguez (Por Atarfe Sí), lamentó que se esté perjudicando a estos usuarios sin que se les ofrezca la posibilidad de extender el transbordo gratis y eliminando hasta la mitad la frecuencia en algunas líneas como es el caso de la 122 que une Atarfe con Albolote, Maracena y Granada.