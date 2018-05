La negociación entre MIR y Salud se enquista y fuerza la huelga

Varios encuentros y 16 horas de conversación no han sido suficientes para parar la huelga indefinida convocada por los MIR (Médicos Interino Residente), que reivindican mejorar sus condiciones laborales sobre todo en las Urgencias. El próximo viernes a las 15 horas comenzará el paro que, en un principio, estaba convocado para el viernes 27 de abril, aunque luego se postergó hasta el próximo viernes día 11 de mayo por problemas burocráticos. Este retraso fue también una medida para ganar tiempo en pro de llegar a un acuerdo entre los residentes y el SAS. Finalmente, según informan los MIR, se rompen las relaciones por una falta de consenso y la huelga cobra una dimensión de realidad inminente.

Ayer tuvo lugar la última reunión entre los gerentes de ambos hospitales -José Luis Gutiérrez del Hospital Campus y Pilar Espejo del Virgen de las Nieves- y el Comité de Huelga de los MIR, en la que según Mikel Farrés, portavoz de los residentes no sólo no se ha avanzado en un consenso sino que lo conseguido en la anterior reunión se ha eliminado.

Salud mantiene que su plan docente atiende a las exigencias de los médicos residentes

"Se habían hecho avances a nivel docente aunque no ha nivel de recursos humanos", recalca Farrés sobre la falta "acuciante" de personal médico y sobre la desprotección que según indican sufren sobre todo los residentes de primer año (R1).

"Solamente se limitarían a cumplir la ley, la que no se ha cumplido en los últimos diez años: que lo residentes de primer año no pudieran firmar altas", afirma Farrés que explica que los avances fallidos estaban relacionados con cómo se organizaban las guardias, cómo se repartía la carga asistencial o cómo se garantizaba la supervisión de los R1.

"Lo que queda como cubierto es la parte legal que les podría a ellos empapelar, de lo que podrían ser mejoras para los residentes, pacientes y adjuntos: de eso nada", zanja el MIR que asegura no saber qué ha podido pasar para dar este paso atrás. "Lo sentimos mucho por los pacientes, creemos que es una gran irresponsabilidad por su parte, no queríamos llegar a esto", dice Farrés que asegura que durante los días de huelga -mínimo hasta el martes por las guardias- habrá un 60% menos de plantilla entre los dos hospitales. Así, advierten de que la huelga podrá tener consecuencias en la salud de quienes asistan a las Urgencias durante la huelga ya que el servicio estará mermado notablemente y dice Farrés que desea "que no vaya nadie a Urgencias con algo grave porque te puede salir bien o te puede salir muy mal".

En cambio, el mensaje ofrecido por el SAS y por José Luis Gutiérrez, gerente del Hospital General del PTS, es de tranquilidad para los pacientes. Por su parte, en un comunicado y ante esta huelga inminente, Salud lanzaba ayer un mensaje de calma a la población que, aseguran, "debe tener la tranquilidad de que la asistencia sanitaria estará garantizada". Salud señalaba también que todas las conversaciones mantenidas con los MIR ha sido "una continua disposición al diálogo por parte de la administración sanitaria, con el ánimo de llegar al entendimiento y a la colaboración para que esta huelga no se produzca".

Gutiérrez, explicaba ayer a este periódico que después de estas reuniones en las que "se han atendido las vivencias este último año" de los MIR, se presentó un documento para conseguir esas mejoras docentes que garantizará que se sigue "manteniendo la calidad docente y asistencial en las Urgencias y que sentará una base muy interesante para que los centros sanitarios de Granada sean muy atractivos para la formación de especialistas".

Así, se mostró convencido de que los residentes analizarían sus propuestas, aunque de haber huelga, se garantizará la atención de las Urgencias sobre todo gracias "a la profesionalidad y el compromiso de los buenísimos equipos y profesionales que tenemos".

Así el documento presentado por las gerencias de los hospitales incluye "propuestas concretas de mejora" en la docencia con las que se "da respuesta a todas y cada una de las demandas del colectivo MIR", tras las distintas reuniones mantenidas.

"Somos sensibles a las inquietudes planteadas por los médicos residentes y, por ello, manifestamos la voluntad expresa de establecer las actuaciones necesarias para que la experiencia de la formación especializada en nuestros hospitales y centros de salud sea satisfactoria", señalaban.

Entre las medidas propuestas por el SAS se garantiza "la tutorización de cada residente de primer año por un médico adjunto, cuya función es la de supervisar todas la actuaciones clínicas que desempeñan los residentes". Además, se contempla "la creación de grupos de trabajo y de mejora en los que participarán activamente los médicos residentes, en los que se abordarán temas como la clasificación y humanización de los servicios de Urgencias".

Asimismo, se incrementará la naturaleza docente de las sesiones clínicas de cambio de guardia "facilitando la incorporación de los residentes". Igualmente, el Plan de Supervisión de los MIR -en el que se establecen anualmente las competencias y la supervisión del colectivo- incluirá las nuevas medidas propuestas en el actual documento para la mejora de la docencia.