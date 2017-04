"La niña estaba prácticamente muerta y pudimos salvarla"

Las anécdotas son incalculables, como lo son las horas de vuelo de los equipos del Helimer. Sólo en esta base hay más de 20 personas, de unas 200 en toda España. La mayoría de estos héroes anónimos proceden del Ejército, aunque también los hay que vienen de la aviación civil. El denominador común es que todos tienen una amplia experiencia, una preparación física de alto nivel e idiomas y, a lo largo de todos estos años, en los que han tenido la oportunidad de salvar miles de vidas, han visto de todo.

El rescatador Francisco Manrique recuerda especialmente cómo una bebé que acababa de recuperar de una patera, al subirla a la aeronave tenía el cuerpo frío y rígido. "Había sufrido una parada cardiorrespiratoria como consecuencia de la hipotermia, le practicamos la RCP en vuelo, pero su corazón no latía hasta que el helicóptero giró y un rayo de sol le dio en los ojos, entonces empezó a respirar". La alegría de todos los componentes fue inmensa.

El operador de grúa Juan Belíjar lleva desde los inicios de Salvamento Marítimo en el cuerpo dependiente de Fomento y ha recibido una placa por sus 25 años de dedicación. Anteriormente prestó servicio en la EZAPAC (Escuadrilla de Zapadores Paracaidistas), la unidad de Operaciones Especiales del Ejército del Aire. Acumula grandes episodios de rescate en sus espaldas, como cuando explotó el petrolero Mar Egeo en La Coruña justo cuando sacó de allí a los últimos dos marineros y la onda expansiva por poco se traga el helicóptero de rescate. También ha sido objeto de un reportaje del programa Valor y Coraje, presentado entonces por Constantino Romero. Su experiencia la destacan sus compañeros, sin que él se dé la mayor importancia. Belíjar subraya, sin embargo, el día en el que una mujer, rescatada también de una patera, rompió aguas en el helicóptero. Reconoce que en esas circunstancias, "no sabe uno qué hacer". Para alivio de todos, el bebé nació en el hospital.

Y es que las pateras constituyen en esta zona una de sus tareas más importantes y representan más de la mitad de toda su intensa actividad. En esos casos se convierten en guías de los barcos. La tensión suele ser máxima mientras esperan la llegada de los buques que los trasladarán a puerto, porque ahí abajo hay muchas personas que dependen de ellos. Así que sólo respiran tranquilos cuando el barco llega a la zona y los recoge uno a uno. "Cuando al día siguiente vemos la televisión y ponemos cara a esas figuras se nos encoge el corazón", dicen con la satisfacción de la misión cumplida.

Pero no todo son alegrías. El comandante Ignacio Hernández afirma en nombre de todos que al igual que en la película de Kevin Costner y Ashton Kutcher, The Guardian, permanecen para siempre en sus memorias los que, muy a su pesar, no pudieron salvar.