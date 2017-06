La nueva Selectividad tropieza y deja los aprobados por debajo del 90%

Los alumnos que se han examinado de la antigua Selectividad, ahora Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEBAU), ya respiran tranquilos. Anoche la Universidad de Granada publicó los resultados de la prueba, de la que se matricularon 5.846 estudiantes, de los que han aprobado el 89,1%. Una ratio de aprobados no muy buena ya que es la más baja desde hace, al menos, 13 años. El año pasado (con la PAU) fue de 93,43%, 3,5 puntos más que este año. Y desde el 2004 -última fecha consultada- no había bajado del 90%.

Una carrera de fondo, un expediente de lujo

"No me lo creo". José Manuel Fernández recibió ayer por la tarde una de esas llamadas que nunca se olvidan. Diez días después de sentarse frente a su primer examen de Selectividad, en una sala llena de alumnos que ponían a prueba el trabajo de todo el año, la Universidad se puso en contacto con José Manuel, alumno del Granada College, para decirle que había bordado el examen. Y no es una frase hecha. Su calificación, de 9,975 sobre 10, es la mejor de todo el distrito universitario, que se eleva a 13,975 sobre 14 como nota final de admisión. José Manuel, que ha cursado el Bachillerato de Ciencias Sociales, reconoce que la suya ha sido "una carrera de fondo". Un expediente inmaculado como el suyo -o casi, porque en las pruebas tuvo un único fallo en una pregunta de gramática del examen de Inglés- exige un trabajo continuo. "Tenía todo el contenido estudiado del curso y de los exámenes finales", explica, asegurando que también ayuda el hecho de que se enfrentara a la Selectividad sin presión, "relajado" al saber que no necesitaba una nota específica para poder entrar en la carrera. Su idea es estudiar ADE, Derecho o Económicas, y aunque ya ha sido admitido en Icade, aún no ha decidido a qué universidad dirigirá sus pasos. "Todavía tengo que hablarlo", asegura, consciente de que su nota le abre la puerta de cualquier institución. Lo que sí tiene claro son sus planes para este verano: "relajarme y descansar".