"La nueva confluencia con Podemos no será igual que hace dos años"

-Partimos de una lista unitaria, no hay diferencias muy terrenales, pero es verdad que hay diferentes sensibilidades. La izquierda es crítica y compleja, pero no podemos ser autodestructivos. Nos constituimos como un movimiento político-social, hemos funcionado más como partido y vamos a intentar recuperar la esencia con la que nacimos. En este nuevo espacio de confluencia es el momento en el que necesitamos más que nunca la unidad dentro del partido para poder buscarla fuera.

-Ha mencionado usted la palabra confluencia y ya en su primer discurso apostó por explorar este camino con Podemos. ¿Para muchos antiguos militantes será un mal trago ver cómo se diluyen aún más las señas de identidad de los que se declaran abiertamente comunistas?

-No se va a difuminar. Lo que pasa es que tenemos puesto el foco en las últimas elecciones y el papel que estamos desempeñando en el Congreso en Unidos Podemos, donde nuestra visualización no es toda la que nos gustaría.

-Alberto Garzón ya ha reconocido esta 'invisibilidad'. ¿Cómo afrontará la nueva confluencia para que esto no se repita en los ayuntamientos?

-En aquel momento fue una confluencia meramente electoral, aunque se hizo un referéndum y yo misma aposté por la confluencia, no tanto por el sorpasso al PSOE como por tener la opción de gobernar un país. Al ver los errores cometidos hay mucha gente recelosa, pero no se van a repetir los errores de entonces. Nosotros aportamos nuestra historia como organización, me niego a hablar de la confluencia de dos partidos, hay que abrir un espacio más amplio. En la Asamblea Andaluza hemos aprobado los documentos sobre cómo hacer la confluencia, que se basa en hacer partícipes a nuestras bases para que todos estemos representados. Nosotros tenemos una fortaleza que no tienen otros partidos más nuevos: las raíces y la presencia que tenemos en la provincia.

-Intelectuales tan vinculados a IU como Luis García Montero mostraron su desagrado con Podemos por su halo de 'inventores de la izquierda'. ¿Cómo se desactiva esta corriente cuando, en un primer momento, desde el partido de Pablo Iglesias se les tachó de cenizos?

-Es verdad, cuando llegó el 15-M daba la sensación de que nadie había hecho nada en los últimos 40 años, cuando nosotros llevábamos años defendiendo cosas como la renta básica. Cuando llegó Diego Cañamero al Congreso se dijo que por primera vez entraba un jornalero como diputado, pero es que en Andalucía Antonio Romero, que era jornalero, llevaba ya muchos años trabajando. Nadie ha descubierto nada, aunque cuando irrumpe una fuerza nueva parece que todo está por descubrir. Si queremos compartir un espacio tenemos que labrarlo, es lógico que haya recelos por ambas partes y por Equo, pero los agentes sociales quieren un proyecto claro y de izquierdas. Es que Podemos, al principio, defendía que no era de izquierdas y nos llamaban "cenizos" y "pitufos gruñones", lo que hizo mucho daño a nuestras bases.

-Desde un punto de vista histórico, las relaciones entre comunistas y anarquistas o anticapitalistas no han acabado del todo bien en general. ¿Cómo se enfrentan a una alianza con un partido liderado por el sector anticapitalista de Teresa Rodríguez?

-Hay que buscar lo que nos une y definir entre todos un proyecto para Andalucía. Hemos avanzado mucho, la confluencia de ahora no es la de hace dos años. Estamos en un momento disperso políticamente, todos tiramos del mismo hilo y al final se partirá. Hay que anteponer las necesidades de la provincia a nuestras siglas, a lo mejor hay que ceder para que llegue por fin el AVE. Hacer un frente de izquierdas que repele al PSOE y, si a este momento tan complejo se le suma la confluencia, ya todo adquiere grandes niveles de incertidumbre, además de la situación política en Cataluña y unos presupuestos de la Junta con los que no estamos de acuerdo porque vuelven a relegar a Granada.

-Sin embargo, en el tema de Cataluña, la postura de IU ha quedado marginada frente a la indefinición que ha mostrado Pablo Iglesias, lo que en las últimas encuestas parece que pasa factura a Podemos.

-Es que a los medios no les ha interesado nuestra postura y en el saco de Podemos nos han metido a todos. En el Congreso somos Unidos Podemos, pero fuera cada uno mantenemos nuestra independencia. Alberto Garzón lo ha dejado claro desde el primer momento, nosotros no somos independentistas, aspiramos a una república federal.

-Francisco Puentedura, actual concejal de IU en el Ayuntamiento, pasa por ser el edil más activo de todo el Consistorio. ¿Tiene claro qué puesto va a ocupar en la lista de la confluencia en las próximas elecciones?

-Nuestra interlocución será con el coordinador provincial, José Moreno. Yo no tengo problemas con Alberto Matarán, mantenemos una buena relación personal, lo que no tiene por qué trasladarse a lo político. Pero en cuanto a las listas primero habrá que definir el proyecto y luego hacer unas primarias para definir las listas. Yo, y mucha gente, queremos que Paco Puentedura lidere la candidatura y que sea alcalde, porque es el concejal que marca la agenda política en este Ayuntamiento. En todo caso, ellos tienen que poner paz a nivel interno para que no se vea perjudicada la confluencia con IU.

-Sin embargo, Podemos de la capital apuesta decididamente por una candidatura ciudadana y no está con la confluencia. ¿Les crea incertidumbre esta situación?

-Las candidaturas ciudadanas ya están inventadas, tienen que participar todos los movimientos sociales y eso lo asumimos todos. Aquí no sobra nadie.

-¿También la marea blanca con todas sus ramificaciones?

-Nosotros formamos parte de la plataforma Granada por tu Salud. Siempre vamos a estar en la defensa de la sanidad pública, pero nunca en un movimiento de líderes. Cada uno tiene que tener su espacio, pero en nuestra organización no caben los seguidismos a nadie.

-IU se abstuvo en la reprobación al alcalde Francisco Cuenca. ¿Por qué tomaron esta decisión?

-Fue una manera de desmarcarnos de los intereses ocultos de PP y Ciudadanos. El PP, con sus casos de corrupción, no está en condiciones de reprobar a nadie. Y Ciudadanos no sé si dejará terminar las legislatura a Paco Cuenca, pero el alcalde se tiene que poner las pilas, dejar de figurar tanto en las fotografías y ponerse a gobernar. Su partido gobierna en Andalucía y podría pedirle explicaciones por los errores cometidos por la Junta en Granada en temas como la salud o el Metro, donde el alcalde ha estado de perfil.

-Su llegada a la Coordinación de IU fue agitada con la salida de la formación del equipo de Gobierno de Albolote y con la expulsión del partido del alcalde de La Zubia. ¿Pasará esto factura al PSOE para aprobar los próximos presupuestos de Diputación?

-En ningún caso, los presupuestos los hemos aprobado porque hay un trabajo previo de diálogo y negociación. La ruptura en Albolote es lamentable porque era un acuerdo a tres bandas para evitar que gobernara el PP. Nosotros nos opusimos a privatizar un centro deportivo, y pese a todo se aprobó con el apoyo del PP. Así que borrón y cuenta nueva. Lo lamento porque IU ha hecho un gran trabajo en Albolote en materia de educación y servicios sociales. En cuanto a La Zubia, había un expediente cerrado del anterior mandato para dar de baja este afiliado. Los cargos orgánicos tienen que seguir una línea, no te puedes equivocar sin contar con la organización.