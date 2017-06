La nueva construcción se abre paso

Diez años después de que el sector inmobiliario empezara a mostrar los primeros síntomas de lo que después sería una crisis catastrófica, la construcción ha cambiado de la noche a la mañana. La era de la posburbuja inmobiliaria poco tiene que ver con la del boom, por mucho que las grandes magnitudes que reflejan la actividad del sector crezcan a un ritmo de dos dígitos. Partiendo de cifras mínimas tanto de ventas como de hipotecas y, sobre todo, de viviendas iniciadas, es fácil que cualquier mejora se aleje de forma drástica de los años en los que el sector ha permanecido en estado casi comatoso.

La amenaza de una nueva burbuja parece poco creíble, teniendo en cuenta que el ritmo de actividad se mantiene bajo mínimos si se compara con la de los años 'salvajes' del crecimiento económico. Quizá el dato más significativo sea el de los visados de vivienda: a lo largo de 2016, el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada concedió visados para la construcción de 1.442 viviendas. Esta cifra evidencia una notable recuperación respecto a la del año anterior, cuando apenas se dio luz verde para levantar 1.035 viviendas (el crecimiento es del 39,3%), y también marca una diferencia abismal respecto a 2013, cuando el sector estuvo prácticamente paralizado y apenas se visaron 607 viviendas. Pero, por mucho que crezca la actividad, sigue estando a años luz de los datos del boom inmobiliario: en 2007, el Colegio de Aparejadores emitió visados para la construcción de 24.785 viviendas. El nivel de actividad promotora, por tanto, apenas llega al 5,8% del que había antes de que estallara la crisis.

Hay más datos que corroboran que el sector está aún muy alejado de unos años que nadie quiere que vuelvan. La compraventa de viviendas, por ejemplo, ha aumentado un 6% en 2016, pero las 7.342 viviendas que han trasmitido particulares y promotores ni siquiera representan un 45% del negocio que movía el sector en 2007, cuando según el Instituto Nacional de Estadística (INE) se vendieron 16.518 inmuebles. Más evidente es la diferencia si se consideran únicamente las viviendas nuevas (con menos de dos años de antigüedad). En 2016, apenas se vendieron 1.416 viviendas de reciente promoción, mientras que en el año 2007 esta cifra fue de 7.920. La actividad de 2016, por tanto, se limita a un 17,9% de la que registraba la provincia antes de que estallara la burbuja.

Las hipotecas también andan todavía muy lejos de los registros de antes de la crisis: a lo largo de este último año se formalizaron 5.689 préstamos para la adquisición de una vivienda, lo que apenas supone un 23,8% de las 23.708 que se constituyeron en la provincia a lo largo del año 2007.

El presidente del Colegio de Aparejadores de Granada, Miguel Castillo, confirma que el sector está empezando a despertar de un letargo que ha durado casi diez años, pero apunta que la situación es muy diferente de la de antes de la crisis. Por un lado, el movimiento que se está registrando corresponde sobre todo a "obras menores", a pequeñas promociones que están impulsando tanto particulares como promotores profesionales, que "están comenzando a estudiar suelos y promociones". Castillo indica que el sector "está empezando a caminar tras el estancamiento", pero que en ese tránsito se están quedando atrás las grandes promociones. "Los proyectos pequeños se venden bien. Ahora se construye sobre demanda y las promociones están muy estudiadas", indica el presidente de los aparejadores granadinos, que confirma que ahora lo que prima en el sector es la "contención". "Todavía nos acordamos de la resaca de la gran barra libre de los años de la burbuja", explica.

Cautela, moderación y mucho análisis. Esta es ahora la línea de trabajo de los constructores y promotores granadinos, que confirman que el sector inmobiliario ha cambiado y las cosas ya no se hacen como antes. "Hemos llegado a lo mismo sin que se parezca en nada: ahora se venden las viviendas en plano, pero no como se hacía antes", indica el gerente de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Granada, Francisco Martínez Cañavate, que explica que ahora la precomercialización es un requisito indispensable para poner en marcha cualquier proyecto inmobiliario. Para obtener financiación, las entidades exigen que haya un elevado nivel de ventas comprometidas, que puede ser de hasta el 40%, para asegurar la viabilidad y el éxito del proyecto. "Es bueno para todos, no hay riesgo de que se queden viviendas colgadas", recalca el presidente de la ACP, Juan de Dios Molinero, que apunta que este nuevo sistema también contribuye a minimizar el intrusismo, ya que exige que el impulsor de la vivienda tenga una mínima estructura de venta y comercialización.

Martínez Cañavate incide en que la nueva situación del sector, en incipiente recuperación, está dominada por la prudencia, tanto de los consumidores como de los propios empresarios, que apuestan por "pequeñas promociones con garantías de venta, que minimicen los riesgos". De ahí que lo que se busque es acoplar al máximo los proyectos a la demanda real de los compradores potenciales. Ahí entra en juego el uso del Big Data, que a juicio del gerente de la ACP marcará el futuro del sector y permitirá trabajar de forma más profesional, adaptando las promociones lo máximo posible a las exigencias de los clientes.

El otro gran pilar que definirá el nuevo camino del sector será -está siendo-, el alquiler. En Granada ya hay empresas dedicadas a la promoción de viviendas para dedicarlas a arrendamiento, lo que también está muy relacionado con la adaptación a las nuevas tendencias del mercado y a las condiciones socioeconómicas y laborales de los granadinos. "En el mercado del alquiler va a haber muchas oportunidades", explica Francisco Martínez Cañavate, que señala que mientras en Europa un 50% de la población vive de alquiler, en España ese porcentaje apenas llega al 20%. "Tenemos mucho recorrido".