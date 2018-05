Las nuevas líneas de Rober podrán tener luz verde en una semana

El próximo miércoles se celebrará un nuevo Observatorio de la Movilidad para intentar llegar a un acuerdo sobre la reordenación de las nuevas líneas de autobuses planteadas por el equipo de Gobierno de la ciudad y que no ha contado con el apoyo del resto de grupos. Cabe recordar que el anterior Pleno Extraordinario fue del todo infértil ya que al no estar conformes con el planteamiento de movilidad propuesto por Raquel Ruz, edil de Movilidad, el resto de grupos del Consistorio decidieron dejar sus puestos y no participar en dicha reunión. Salvo Luis de Haro, de Vamos Granada.

Ayer, el alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca declaró que confiaba en que dichos corporativos hicieran nuevas propuestas a la reordenación que coincidiría con la puesta en marcha del transbordo gratuito entre Metro y autobuses de la ciudad.

Por su parte, el grupo Ciudadanos anunció que ha presentado ante el alcalde, un escrito sobre el Observatorio de la Movilidad de la próxima semana, que para su portavoz, Manuel Olivares, no se corresponde con el objetivo real del mismo, "no tratándose del Observatorio, sino de una comisión informativa". De este modo, los naranjas, piden que el Observatorio contemple algunos puntos como la calendarización de reuniones o la negociación y diseño de las líneas coordinadas con el Consorcio.