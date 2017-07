Las nuevas oportunidades laborales reducen los 'ni-nis' un 19% en un año

Ser ni-ni no es una cuestión de voluntad, sino de oportunidad. De falta de ellas, para ser exactos. Hay excepciones, por supuesto, pero los jóvenes que no estudian ni trabajan, calificados como ni-ni con la llegada de la crisis, no suelen estar en esa situación por gusto, ni por una irremediable tendencia hacia la pereza. La crisis económica le ha cerrado las puertas del mercado laboral a miles de jóvenes, y la opción de seguir formándose no siempre está al alcance de todos. La mejor muestra de que los ni-ni se hacen y no nacen es el hecho de que desde que comenzó la crisis las distintas administraciones han ideado decenas de fórmulas para favorecer la incorporación de jóvenes al mercado laboral, que habitualmente se han centrado en incentivos y bonificaciones para las empresas contratantes.

La última iniciativa del Gobierno central, además de ayudas a la contratación, propone la concesión de un complemento salarial para los jóvenes ni-nis que consigan un puesto en formación. Esta ayuda, que todavía tiene que ser definida pero que en principio será de 430 euros al mes, está dirigida a los jóvenes que no estudian ni trabajan y que estén inscritos en el Programa de Garantía Juvenil, una iniciativa europea cuyo fin es facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo.

La afiliación a la Seguridad Social también aumenta un 8,3% en el último año

El Sistema Nacional de Garantía Juvenil contaba al cierre del mes de mayo con 23.091 inscritos de la provincia de Granada, una cifra que en los últimos dos años ha crecido de forma exponencial. En mayo de 2015 -el programa se puso en marcha en 2014- apenas había 2.849 inscritos, mientras que en mayo de 2016 esta cifra había crecido hasta los 12.378. Las mejores perspectivas económicas y, sobre todo, la simplificación de los trámites para la inscripción el programa, han facilitado que los ni-nis que quieren dejar de serlo se vuelquen con el programa, que ha multiplicado por ocho sus beneficiarios en Granada.

El caso es que la cifra de ni-nis es todavía más elevada que la de inscritos en el programa de Garantía Juvenil. Según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), al cierre del primer trimestre del año Granada registraba 25.300 jóvenes de entre 16 y 29 años no ocupados y que no cursaban ningún tipo de estudios, reglados o no. Este colectivo, previa inscripción en el programa de Garantía Juvenil, es el que cumpliría los requisitos para acceder a las nuevas ayudas del gobierno.

Precisamente los datos de ni-nis que recopila la Encuesta de Población Activa (EPA) son la otra gran muestra de que en el momento en el que crecen las oportunidades laborales, decrece el colectivo de jóvenes que ni estudian ni trabajan. En el último año, Granada ha reducido de forma sustancial el número de ni-nis que forman parte de su estructura laboral. En el primer trimestre de 2016 había en la provincia 31.200 jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban, lo que significa que desde entonces el colectivo se ha reducido un 18,9%. Dicho de otra forma: las nuevas oportunidades laborales han permitido a 5.900 ni-nis encontrar una salida laboral, abandonando una situación en la que con toda probabilidad nunca quisieron estar.

El peso del colectivo ni-ni también es ahora mucho más bajo que hace un año. En 2016, los 21.300 jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban representaban un 40,9% del total de la población activa de entre 16 y 29 años. Este año, la caída de los ni-nis y el incremento de la población activa ha reducido considerablemente este porcentaje: los jóvenes que no estudian ni trabajan representan ahora un 32,7% de los granadinos de menos de 29 años en disposición y edad de trabajar.

Granada no es la única provincia que ha reducido considerablemente el número de ni-nis. La tendencia se ha reproducido en el conjunto del territorio nacional. En toda España, según los datos de la EPA, había al cierre de marzo de 2017 un total de 1.118.400 jóvenes de menos de 29 años sin ocupación que no estaban formándose. Un año antes, esta cifra era de 1.274.700, lo que significa que en el último ejercicio de recuperación 156.300 ni-nis han abandonado su situación, reduciendo el colectivo un 12,3%. En la provincia, eso sí, la caída ha sido algo más intensa, probablemente porque la situación de partida era bastante peor.

El descenso de los ni-nis, relacionado con la mejora de la situación económica de la provincia, también tiene un reflejo directo en el incremento del empleo juvenil. Aunque la EPA no desglosa los datos de ocupación por edad provincializados, las últimas cifras de afiliación a la Seguridad Social permiten hacerse una idea de la evolución del empleo en el colectivo. Según los datos recogidos en su informe trimestral por el Instituto de Estadística de Andalucía, al cierre del primer trimestre del año Granada contaba con 39.335 jóvenes de menos de 25 años ocupados y cotizando en la Seguridad Social, ya sea por cuenta ajena (Régimen General) o como trabajadores autónomos. Esta cifra ha crecido sustancialmente en el último año, ya que en marzo de 2016 había en la provincia 36.327 jóvenes afiliados. La ocupación, por tanto, se ha disparado un 8,3%, permitiendo la incorporación de 3.008 granadinos de menos de 29 años al mercado de trabajo.

En el caso de los jóvenes que siguen formándose, ya sea con estudios reglados o no, la EPA los cifra en 144.000, algo menos que hace justo un año, cuando había en la provincia 146.200 menores de 29 años en esta situación (la caída es del 1,5%). El descenso del colectivo de estudiantes se ha reproducido en el conjunto nacional, donde se ha pasado de 6.533.000 jóvenes estudiantes a 6.494.700, un 0.6% menos.