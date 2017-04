Los números imposibles para la presidencia del PP: más apoyos que electores

6.029 más 3.388 da un resultado de 9.472. Hasta aquí las matemáticas. En política esta suma puede dar la cifra de 7.281. Marifrán Carazo, portavoz de la candidatura de Sebastián Pérez para la presidencia del PP de Granada, desveló ayer que cuentan con el apoyo de más de seis mil electores, frente a los más de tres mil con los que sostiene contar la candidatura de Juan García Montero, unos datos que no cuadran con el censo que aportó ayer Carazo, en el que figuran 7.281 afiliados inscritos para participar en la votación del próximo lunes, en la que los electores elegirán a los candidatos que acudan al Congreso Provincial del próximo mes de mayo. Y para descuadrar aún más las cuentas están los militantes que apoyan la candidatura de Mamen Castillo, a la que se unió esta misma el precandidato Jesús Cascón. Hay más 'electores' que candidatos inscritos, 2.190 concretamente.

"Estas cifras indican que otras candidaturas que optan a este proceso no llegan ni a 2.000 electores mientras que la de Pérez, no sólo "triplica los apoyos recibidos por las otras opciones, sino que además, como candidato, aúna a más del 90% de los afiliados de la provincia de Granada", señaló ayer Marifrán Carazo en una rueda de prensa celebrada en la sede de los populares en Granada. Según la portavoz de Sebastián Pérez y parlamentaria andaluza, "los números no mienten" y "estamos ante la ceremonia de la confusión y el engaño". Así, señaló que la mayor habilidad de otras candidaturas desde su nacimiento "es el ilusionismo y no la ilusión", estableciendo un símil con el lema de su campaña.

A continuación recordó la rueda de prensa del concejal del pasado jueves, en la que afirmó contar con más de tres mil electores, el mismo día en el que envió un burofax a la sede del partido pidiendo anular el Congreso Provincial y amenazando con acudir a la Justicia en caso de que no se tenga en cuenta su petición. "Nos engañó omitiendo informar a los medios, a la sociedad granadina y a los afiliados de una cuestión tan relevante", recriminó Carazo, que considera esta actitud "incomprensible": "Qué candidato que afirme que tiene posibilidades de ganar un congreso puede intentar anular ese proceso", preguntó.

García Montero solicitó al Comité Nacional de Derechos y Garantías la "inmediata suspensión" del proceso congresual para que se convoque de nuevo, al entender que se han producido diversas "irregularidades" vinculadas a la distribución de los compromisarios, el censo de afiliados y a la neutralidad del partido.

En el documento, expone por una parte que el acuerdo de distribución de compromisarios no ha sido notificado en forma por el Comité Organizador del Congreso y que los precandidatos no han podido acceder al censo de afiliados hasta el 17 de abril, un día antes de la finalización del plazo para que los afiliados pudieran inscribirse como electores.