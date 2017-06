"El objetivo es dar tiempo a los bancos, no hay otra explicación"

-su juzgado ha pasado años muy duros con las cláusulas suelo. ¿Cree que es un paso atrás volver a concentrarlo en un solo juzgado?

-Estoy completamente seguro y es un hecho. No es lo mismo repartir el mismo trabajo a un juzgado que a 30. El hecho ahora de asignarlo otra vez en toda la provincia a un solo juzgado va a abocar directamente al colapso, como ya ha pasado con este. En la carrera judicial nadie entiende qué sentido tiene, salvo que se quiera retrasar la tramitación de las cláusulas suelo, lo que beneficia a las entidades bancarias. Si eso se hace por motivos de economía nacional, pues ya no lo sé... Pero es el único motivo que puede justificar eso. La mejora en el sistema del servicio al ciudadano no se va a producir

-¿Cree que esto se podría haber regulado más por el Gobierno para frenar la llegada a los juzgados?

-Es difícil, porque es un contrato privado entre partes. El Gobierno creó un procedimiento extrajudicial de intentar llegar a acuerdos para evitar el colapso de la Justicia pero eso no ha fructificado. No se suspendió ni un solo procedimiento como consecuencia de este proceso extrajudicial. Tal y como estaba configurado no iba a servir salvo para dar tiempo a los bancos, que creo que tiene que ser el objetivo principal. Dar tiempo para que ellos hagan su provisión de fondos y poder costear el quebranto económico que le van a suponer estos procedimientos. Creo que esa era la finalidad.

-Con la especialización del juzgado decían los abogados que se corre el riesgo de hacer sentencias como churros...

-No es posible, hay que atender cada caso, porque no siempre se advirtió, porque afecta mucho a la transparencia en cada caso concreto. A lo largo de estos años yo tengo ya 16 o 17 modelos distintos de sentencias. Y no es algo tan mecánico. Yo no voy a mi modelo cambio los nombres y ya está. Tardo tiempo porque primero cojo el tipo que más se ajuste y tengo que alterar el razonamiento de la sentencia para cada uno de los casos concretos. Eso lleva tiempo. No se pueden poner sentencias como churros.

-Esa experiencia previa suya sirve de ayuda a otros jueces de alguna manera?

-Yo publiqué mis modelos en la carpeta común que tenemos, para que pudieran tener acceso. Sobre todo cuando pasó la competencia a primera instancia.

-¿Sin las cláusulas suelo el ingreso de asuntos sigue estando por encimar volumen normal?

-En teoría el volumen de entrada que debería corresponder a un juzgado de lo Mercantil está por debajo de los 399 procedimientos. Estamos por encima de la media. Y esto justificaría la creación del segundo mercantil. ¿Hasta qué punto es necesario? Hasta el 2015 era claro. El juzgado que más falta tenía era el Mercantil y el 4 de Santa Fe, que también estaba colapsado. Los números objetivamente justifican la creación del segundo mercantil, pero ya no sé si es necesario antes un social o un primera instancia.

-¿Es más urgente mantener el refuerzo de su Juzgado?

-Para mí es más importante el mantenimiento del refuerzo que la creación del segundo Mercantil en este momento. Si me quitan refuerzo, la cláusula suelo se me termina en 2021, me da igual que haya un segundo Mercantil. Cuando ya se termine este tapón entonces ya sí sería necesario el Mercantil 2. Pero a día de hoy si me quitan el refuerzo de matan.

-¿Como fue su llegada al Juzgado más colapsado de la provincia?

-Estoy aquí desde septiembre de 2012. Nada más tomar posesión un funcionario me vino con 40 o 45 procedimientos, dos montañas sobre la mesa para poner sentencias directamente. Cuando tomé posesión la mitad de la plantilla de funcionarios se fue en el primer concurso. Me vinieron funcionarios nuevos. Tal y como estaba aquello daba miedo. Pero yo estoy muy bien en el Mercantil, me gusta la materia. Lo veo muy interesante.

-Parece que hay un descenso de los procedimientos concursales...

-El volumen disminuye pero esto es una peculiaridad de España, donde solo aumentan los procedimientos concursales en crisis. En el resto de Europa son elevados estemos en crisis o no. Aquí hay un cierto estigma, cuando una empresa está declarada en concurso, los consumidores no creen en ella, los proveedores no le venden porque no creen que vayan a pagar. Van directamente a desaparecer en un 90%. En Alemania o Francia nos cuadruplican o quintuplican el número de concursos iniciados. Eso no significa que ellos estén en crisis y nosotros no. Tienen ciertas ventajas y las aprovechan porque saben que no van a tener ese estigma que hay en España y que les permite reflotar la empresa. O liquidarla y crear otra empresa, pero lo hacen rápido.

-El Juzgado Mercantil puede ser un termómetro de la economía... ¿Qué detecta?

-Noto que la economía está reflotando, por los concursos que entran. Las empresas que están entrando ahora son en su mayoría muy pequeñas.