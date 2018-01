La odisea de alquilar una bicicleta

Quienes ayer intentaron desplazarse en bicicleta de alquiler por las calles de la ciudad lo tuvieron realmente difícil. El sistema presentaba multitud de fallos a tenor de la experiencia de cuatro granadinas que decidieron probar las bicis amarillas que salpican toda la ciudad. Según explicó Carmen Arco, conseguir uno de estos vehículos fue una auténtica odisea. Todas las que localizaron de la firma Ofo estaban mal estacionadas por lo que no pudieron desbloquearlas. Más suerte tuvieron con las de Obike. Según relató, después de dar unas cuantas vueltas, lograron desbloquear sólo tres por lo que una de ellas no pudo utilizar la bicicleta. La causa, de nuevo, está relacionada con el vandalismo que sacude a ambos sistemas.

"Hemos tenido que turnarnos porque no hemos conseguido bici para todas. Había muchas con el manillar o el bloqueo roto, pinchadas o sin sillín", detalló Arco que utilizó la bici que encontró en el Parque del Genil en el entorno del Paseo del Salón y del río Genil. No obstante, para Arco la experiencia fue gratificante. Lo mismo que opinó su amiga Verónica Sevilla que, aunque consideró que hay varias cosas por mejorar, cree que el sistema es muy útil. "Nos ha costado mucho trabajo localizar las bicicletas. Se debería señalizarse mejor su ubicación", sugirió Sevilla, que no obstante mostró su satisfacción ante un sistema que piensa utilizar con frecuencia. Es, según su opinión, una buena opción para moverse por la ciudad para los vecinos del área Metropolitana que van a la ciudad en coche. "Así lo puedes dejar en algún barrio que sí tenga aparcamientos y coger la bici para ir al centro", detalla Sevilla que ayer, pese a ser el primer día de pago de Obike, no tuvo que pagar pues la empresa le entregó 3 euros de regalo.

Pese al vandalismo imperante, las empresas que gestionan el servicio han mostrado al Ayuntamiento su "satisfacción" por el "alto volumen de uso" y porque se han minimizado los daños por actos vandálicos que una parte de estos vehículos han sufrido en los primeros meses tras su puesta en circulación, asumiéndolos como "parte porcentual de su modelo de negocio". Así lo indicó, en una entrevista con Europa Press, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, quien señaló también que se mantienen contactos técnicos "permanentes" con estas empresas, Ofo y Obike, estando prevista en enero una reunión parar analizar en detalle el sistema.

Estas bicis han sido gratuitas en el primer mes de su uso, y han proliferado imágenes de algunas de ellas dañadas o en sitios como el río en redes sociales. Aunque son "conocedores" de estas "decenas" de fotografías, hay "miles de fotos de usuarios contentos haciendo uso" de los vehículos, según indicó Francisco Cuenca, en la misma forma en que se refieren a este asunto los responsables de estas compañías, que, según resaltó el alcalde, están "muy contentos con el funcionamiento" del servicio.

El Ayuntamiento no tiene "constancia" de que pueda haber riesgo de que las empresas se marchen de la ciudad, especificó Cuenca, quien apuntó además que la proliferación de casos de "cierto vandalismo" con las bicis no se ha producido en el servicio de motocicletas de alquiler, que presta la empresa Muving.