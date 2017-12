La oferta del aeropuerto suma seis vuelos internacionales con la nueva ruta a Nápoles

La nueva era 'low cost' del aeropuerto de Granada, que nada tiene que ver con la que lo hizo crecer antes de la crisis económica, está transformando la infraestructura a marchas forzadas. La recuperación de la confianza de las compañías de bajo coste, que ha requerido más de dos años de trabajo por parte de la Mesa del Aeropuerto, tiene una traslación directa en la oferta de vuelos del Federico García Lorca, que suma y sigue. A las cinco rutas internacionales con las que el aeródromo granadino cerrará 2017 se incorporará, por lo pronto, un nuevo vuelo a Nápoles, operado por EasyJet y que se pondrá en marcha el próximo mes de septiembre.

La conexión con la ciudad del sur de Italia llega cinco meses después de que EasyJet inaugurara su tercera ruta en Granada. La compañía puso en marcha en julio su vuelo con Mánchester, que llegó justo después de Milán (que está operativo desde finales de marzo) y Londres Gatwick (que comenzó a funcionar en febrero). Ahora añade Nápoles a la oferta de vuelos, con dos frecuencias semanales y la capacidad de traer a la provincia 18.000 turistas italianos al año, según la información que facilitó ayer el Patronato de Turismo.

La aerolínea de bajo coste alcanzará los 130.000 viajeros el próximo ejercicio

La confianza de EasyJet no solo se traducirá en una nueva ruta. El Patronato aseguró que la aerolínea "está interesada en abrir nuevas rutas a lo largo del próximo año", y la propia compañía desveló ayer en la presentación de sus previsiones los grandes planes que tiene para Granada. La intención de EasyJet es duplicar su capacidad en el Federico García Lorca de cara al próximo año, de forma que pasará de los 70.000 asientos que ha puesto a disposición de los viajeros en 2017 a los 130.000 de 2018.

EasyJet puso ayer mismo a la venta los billetes para los vuelos Nápoles-Granada, disponibles a partir del 5 de septiembre. Sin embargo, la compañía considera probable que el inicio de los vuelos se adelante a julio, aprovechando así el tirón del verano.

Con esta última incorporación -y a la espera de nuevas noticias tanto de EasyJet como de otras compañías-, el aeropuerto de Granada cuenta ya con once destinos y doce vuelos (dos de las rutas conectan con Londres, de los que seis son ya a aeropuertos extranjeros. Esta situación no se daba en el Federico García Lorca desde hace muchos años. En 2008, por ejemplo, cuando Ryanair aún no había abandonado Granada, el aeropuerto conectaba con 7 destinos internacionales a través de ocho rutas. El objetivo, por lejano que pareciera al principio, ya no está tan lejos.