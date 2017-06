La mayor oferta 'reparte' el consumo y lastra las ventas del comercio tradicional

El comercio granadino ha salido de una crisis -general, muy larga y extremadamente dura- para meterse en otra, relacionada esta vez con un incremento exponencial de la oferta a la que tienen acceso los consumidores. El sector apenas ha podido disfrutar del aumento del consumo, que ha sido especialmente significativo este año, ya que el 'pastel' tiene que repartirse ahora entre muchos más operadores. El balance de todo este último año, incluida la campaña de primavera-verano, está marcado por la apertura del centro comercial Nevada y la influencia del comercio online, que cada vez tiene más peso en los hábitos de los compradores. Las previsiones para esta campaña de rebajas, que ya han empezado a instalar tanto franquicias como comercios tradicionales, también están marcadas por esa renovada oferta.

El secretario general de la Federación Provincial de Comercio, Miguel Moreno, explica que esta última campaña ha sido muy desigual, y que en función de la zona se puede hablar de una buena temporada o de una marcada incluso por las pérdidas. "Hay más dinero por parte del consumidor, pero ahora se reparte más y se va tanto al comercio electrónico como a los nuevos establecimientos", explica el responsable de la Federación, que asegura con pesar que Granada no se ha visto beneficiada del aumento de las ventas de entre el 4 y el 4,5% que sí se ha registrado en otras provincias. Los mejores datos, a falta todavía de cerrar cifras oficiales, son los del centro histórico, que ha conseguido mantenerse e incluso registrar un leve incremento de la facturación, "aunque no en todas las tiendas". Moreno indica que la previsión era que el comercio se elevara un 3% en esta última campaña, pero que prácticamente ningún comercio -ni del centro ni del resto de la capital- lo ha notado, lo que se traduce en muchos millones de euros 'perdidos'. "No estamos incrementando las ventas y veníamos muy tocados después de casi diez años de crisis", lamenta Moreno.

El adelanto de los descuentos es una muestra de que todavía hay mucho stock

Y eso que el centro y la capital son las zonas que mejor paradas han salido de la nueva situación del comercio granadino. En los barrios de la periferia el balance no ha sido tan bueno, por no hablar de los pueblos del Área Metropolitana y de otras comarcas de la provincia, que incluso han visto cómo disminuían sus ventas pese al nuevo clima económico.

También hay diferencias notables en función de los sectores. En hogar y electrodomésticos, por ejemplo, sí están repuntando más las ventas ya que no hay tanta competencia; pero en sectores como el textil, el calzado y los complementos sí que se está notando el 'desvío' de los consumidores hacia el Nevada Shopping u otras fórmulas de comercio a través de internet.

El adelanto de las rebajas, que ya comenzaron a dejarse ver en forma de ofertas especiales a principios de junio y que muchas tiendas han adelantado en pleno Corpus, es el mejor "termómetro" de que la campaña que está a punto de finalizar no ha ido todo lo bien que debería. "Si los comercios ponen descuentos es porque hay mucho stock sin vender", indica el secretario general de la Federación de Comercio, que confirma que "se ha abierto la veda muy pronto" y eso puede ser contraproducente para la campaña, que de por sí tiene bastante menos tirón que las rebajas de invierno y, por tanto, un impacto más bajo en la cuenta de resultados de los comercios. Las rebajas de verano funcionan bien durante la primera semana, pero al adelantar tanto el arranque se despista al consumidor y se descafeína la afluencia de compradores el día 1 de julio, cuando todos los establecimientos -incluido el 'gigante Inditex, fiel a la fecha tradicional- se unen a los descuentos.

Con todo, desde la Federación de Comercio son optimistas y confían en que se pese al incremento de la oferta el sector sea capaz de registrar un leve incremento de las ventas durante la campaña de descuentos.