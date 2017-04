Los olvidados de la recuperación

El PIB, el clima empresarial, los resultados de los grandes bancos... Todo parece indicar que sí, que la economía ha dejado de estar en crisis para embarcarse de lleno en la recuperación. Con el acicate del turismo y el sector servicios, Granada está consiguiendo reducir a marchas forzadas el número de desempleados -113.700 según la EPA, la cifra más baja desde 2009-; la ocupación también se ha instalado en niveles similares a los de antes de la crisis -329.400 personas trabajan ya en Granada-; y las empresas han retomado el dinamismo perdido durante los años en los que escaseaba la actividad y la financiación.

Sin embargo, esta recuperación no está siendo para todos. En el oscuro y angosto túnel que ha recorrido la economía granadina desde que comenzó la crisis se han quedado miles de trabajadores que lo tienen más difícil a cada día que pasa, y que protagoniza, muy a su pesar, las reivindicaciones de este Primero de Mayo. El mercado de trabajo ha 'expulsado' virtualmente a más de 36.000 trabajadores que llevan apuntados a las listas del paro desde hace más de doce meses. Este colectivo se ha triplicado desde que comenzó la crisis económica, cuando apenas había 12.569 parados de larga duración, que podían considerarse desempleados estructurales con escasas oportunidades de volver al mercado de trabajo.

38.347Parados de más de 45 años. Este colectivo representa ya un 43,1% del total de desempleados

El incremento que ha registrado este colectivo no se debe únicamente al aumento generalizado del desempleo, si no que ha crecido a un ritmo bastante mayor. El número total de desempleados a fecha de marzo de 2017 se situaba, según el Sepe, en 88.898, lo que supone un 78,7% más que en el mismo periodo del año 2008. Mientras tanto, el grupo de desempleados que llevan más de 12 meses buscando un puesto de trabajo ha crecido en ese mismo periodo un 187,2%, que se dice pronto. Sí es cierto que se ha registrado una leve caída en el último año, de un 7,7%, pero este ritmo es mucho menor que el registrado en todo el mercado de trabajo.

El peso de este colectivo sobre el conjunto de desempleados granadinos también ha experimentado un crecimiento exponencial. En 2008, los parados de larga duración apenas representaban un 25,2% del total, siendo mayoría los trabajadores que llevaban menos de tres meses sin empleo. Ahora, el desempleo de larga duración representa un 40,6% del total, lo que significa que dos de cada cinco granadinos en paro llevan más de un año esperando una oportunidad laboral.

Otro colectivo que se ha quedado atrás en la recuperación es el de los parados de más de 45 años, poco atractivos para unas empresas que buscan la parcialidad, la temporalidad y los contratos baratos. En la actualidad hay 39.547 parados de más de 45 años, prácticamente el triple que en 2008, cuando apenas se contabilizaban 14.098 granadinos de más de 45 años en situación de desempleo. Mientras que los colectivos más jóvenes han empezado a salir de la crisis, los trabajadores veteranos apenas se han reducido un 4,9% en el último año y representan ya un 43,1% del total de los parados de la provincia. En 2008, su peso era bastante más bajo (28,3%) ya que eran los empleados de entre 25 y 44 años -un colectivo demográficamente más numeroso- los que tenían mayor peso entre los parados de la provincia.

El gran drama de la crisis, que afecta en buena medida a estos dos colectivos, es el de los trabajadores en desempleo que se han quedado ya sin prestación, que no reciben ni paro ni subsidio al haber agotado las ayudas a las que le daba derecho su trayectoria laboral previa. Al cierre del mes de febrero, había en Granada 59.504 desempleados que sí cobraban prestación por desempleo, lo que significa que hay un amplio colectivo que no recibe ni un euro pese a no tener ingresos derivados del trabajo. Según la fórmula que establecen los Servicios Públicos de Empleo, el indicador de cobertura en la provincia es del 56,8%, lo que significa que en la actualidad hay 38.403 parados granadinos que no perciben ningún ingreso derivado de su aportación al mercado de trabajo. En 2008 esta tasa de cobertura era mucho mayor: alcanzaba, según la serie histórica del Sepe, el 89,85%.

Una de las reclamaciones básicas de este Primero de Mayo de la recuperación será precisamente garantizar una mayor protección social a los ciudadanos y a los desempleados, sacando adelante esa Renta Básica por la que han peleado UGT y CCOO y que se encuentra en trámite parlamentario.

El otro caballo de batalla de la jornada reivindicativa de hoy será la precariedad. La recuperación también se ha dejado en el camino buena parte de los derechos laborales y sociales conquistados en los últimos años, y la salida de la crisis se está forjando a base de empleos precarios y parciales que "impiden una mejora de la calidad de vida de los trabajadores".

Los secretarios generales de UGT y CCOO de Granada, Juan Francisco Martín y Ricardo Flores, aseguraron durante la presentación de las manifestaciones que recorrerán hoy Granada y Motril que hay motivos más que de sobra para hacer de este 1 de Mayo una jornada de reivindicación masiva que recuerde a las administraciones y a las empresas que hay que poner fin a las políticas de austeridad, dejando que los beneficios económicos de la recuperación lleguen a la clase trabajadora, "que sigue sumida en una profunda crisis económica, de empleo y de expectativas".