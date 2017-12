Los operarios siguen trabajando en las vías del AVE en el tramo de Loja

El PSOE de Granada asegura que el Gobierno de España "miente" a la ciudadanía porque el estado de las obras del AVE "se aleja mucho" de lo anunciado por el ministro de Fomento en su visita a Antequera el pasado viernes. Los trabajos, a juicio del Grupo Parlamentario Socialista, "siguen en marcha y son una chapuza" en todo el trazado a su paso por Loja.

En una visita al municipio lojeño, la coordinadora del Grupo Parlamentario Socialista de Granada, Elvira Ramón, señaló que "gran parte de los trabajos no están terminados y continúan en el epicentro de la infraestructura". Todo ello, subrayó, "a pesar de que el ministro Íñigo de la Serna dijera el pasado viernes que estaban concluidos", al tiempo que agregó que el PSOE "no va a ser condescendiente con las mentiras del PP". "Hace ya años que se desvirtuó este proyecto con el compromiso de que iba a llegar de manera inmediata y vamos camino de tres años sin conexiones ferroviarias. Granada es la única provincia de España donde el tráfico de trenes se ha interrumpido con motivo de la construcción del AVE", reprochó la socialista en un acto en el que estuvo acompañada por el parlamentario andaluz, Miguel Castellano, y el portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Loja, Gonzalo Vázquez, así como el secretario de Infraestructuras del PSOE de Granada, Juan Francisco Mancilla.

Tras incidir en que el PSOE quiere que la alta velocidad llegue a la ciudad de Granada, Elvira Ramón indicó que "vamos a seguir reivindicando un AVE de verdad para esta provincia con doble vía, ancho internacional, que entre soterrado en la capital, con variante en Loja y dos estaciones dignas como contemplaba el proyecto original". Por otro lado, la socialista apuntó que ha registrado una iniciativa en el Congreso de los Diputados para conocer el informe de seguridad relativo al túnel de San Francisco. "Una cuestión que queremos conocer", expuso.

Por su parte, Miguel Castellano detalló que "unos cincuenta trabajadores siguen dedicándose a montar la vía y los sistemas eléctricos", por lo que insistió en que "son muchas las mentiras del PP por mucha publicidad que quieran hacer diciendo que todo está acabado y que van a llegar unos trenes", que según subrayó, "no garantizan la Alta Velocidad". El socialista indicó que desde el PSOE "vamos a seguir luchando para que Granada tenga un AVE de verdad, con variante, soterramiento y estaciones dignas en Granada y Loja. Esto es un tren del terror que va a traer más amenazas que beneficios y oportunidades como debería ser". En ese sentido, remarcó que "no vamos a dejar de pedir para conseguir lo que esta tierra merece y no esta vergüenza que cuenta con el aval de los dirigentes del PP de Granada y el alcalde de Loja".

Por último, Gonzalo Vázquez insistió en la idoneidad de garantizar la seguridad y subrayó la necesidad de "conocer la fecha prevista por el Gobierno de España para poner en marcha el tren convencional con el que nos van a conformar" que, a su juicio, "no es el que esta provincia merece". El acto de ayer llega después de un fin de semana en el que los representantes del PSOE y del PP se enzarzaron en un cruce de declaraciones sobre las obras del AVE.