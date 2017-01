La oposición frena la subida del IBI y desafía los informes económicos

El recibo del IBI de los granadinos no subirá en 2017. La decisión, que tendrá que ratificarse mañana en un pleno extraordinario, contraviene la voluntad del equipo de gobierno del PSOE, pero también desafía tres informes técnicos del área de Intervención, Economía, y de la oficina presupuestaria, que alertan de que la situación económica del Ayuntamiento, al borde de la intervención, no está como para perder ingresos. En concreto 2,6 millones derivados de la revisión catastral que ha hecho el Gobierno central y que trae consigo una subida del IBI del 4%. Este incremento, que se aplicará en los recibos sí o sí, puede ser amortiguado por el Ayuntamiento. Para ello debería rebajar el tipo impositivo, algo que sí está en su mano. Pero, ¿quiere hacerlo?

Los grupos políticos de la oposición (Ciudadanos, Vamos Granada e IU) saben que la situación económica del Ayuntamiento es muy delicada, pero se resisten a que los ciudadanos tengan que pagar los platos rotos por el derroche y la falta de previsión de los equipos de gobierno de los últimos años. El PP, ahora en la oposición, dice que tampoco quiere que suba el recibo del IBI, pese a que fueron ellos los que solicitaron la revisión de los valores catastrales que determinan la subida del impuesto y el PSOE, que incluso defendió en la oposición una bajada del IBI, es ahora en el gobierno quien defiende la necesidad de llevar a cabo esta subida. Todo un galimatías.

Para darle más 'emoción' al asunto, el equipo de gobierno convocó ayer una comisión extraordinaria de Economía viendo que los plazos se agotan y que el domingo, como muy tarde, la corporación municipal tiene que decidir en pleno si baja los tipos para compensar la subida del IBI, ya que este trámite debe estar listo en marzo y hay que dejar 30 días hábiles para las alegaciones. De no ser así, la subida se haría efectiva de manera inmediata. A la espera de ver la posición final de voto ayer ya se enseñaron las cartas. PP, IU y Ciudadanos se mostraron a favor de que el Ayuntamiento baje el tipo impositivo para que el recibo siga tal cual está. Vamos Granada se abstuvo aunque su voto no contabilizó porque la votación se produjo en los 30 segundos que tardó en salir Marta Gutiérrez y entrar Pilar Rivas a la comisión, mientras que el PSOE se mostró en contra de bajar el tipo.

Los argumentos que sostiene el equipo de gobierno están fundamentalmente basados en las recomendaciones que hacen los servicios técnicos municipales, que argumentan que el Ayuntamiento no se puede permitir una pérdida de ingresos de este tipo con un remanente negativo de tesorería de 40 millones, con un periodo de pago a proveedores que supera los cien días y con operaciones pendientes de aplicar al presupuesto por 8 millones... entre otros. Y alertan de que esta medida supondría un incumplimiento manifiesto del plan de ajuste y del plan económico-financiero revisado de 2016-2017.

Los grupos de la oposición advierten que dicho plan se incumple desde el momento en que este documento fijaba una subida lineal del 10% del IBI. La portavoz de Vamos Granada fue más allá y recordó que el Ayuntamiento ha aprobado muchas ordenanzas que no garantizan la viabilidad financiera. Lo que no consuela al equipo de gobierno, que cree que hay que tener en cuenta la posible responsabilidad de los corporativos al votar una opción que supone el incumplimiento del plan económico-financiero. "Bajar el tipo del IBI para que el ciudadano pague igual no va a mejorar ni a empeorar la situación económica del Ayuntamiento. 2,6 millones es querer tapar el sol con un dedo", apuntó el portavoz de IU. Claro que para curarse en salud, el portavoz de IU propuso que la medida vaya acompañada de un informe de Secretaría sobre las determinaciones legales que esta votación podría tener. "Quiero tener la tranquilidad de que no cometemos ninguna ilegalidad con nuestra posición de voto", añadió.

Para mejorar la situación del Ayuntamiento Ciudadanos e IU proponen sentarse a debatir un plan estructural, no de medidas concretas, que permita al Ayuntamiento conseguir los 10 millones extra que necesita en este 2017.

cuentas. El Ayuntamiento funcionó el año pasado con el presupuesto de 2015 prorrogado. Para sacar adelante unas nuevas cuentas debe dar el visto bueno a las ordenanzas fiscales. Este documento se aprobó inicialmente en el pleno del 30 de diciembre pero quedó en el aire el IBI a expensas de que el Gobierno aprobara la revisión de valores catastrales que finalmente se ha llevado a cabo.