La oposición pide al alcalde que rectifique y no "malvenda" la antigua sede de Emuvyssa

El grupo municipal de IU criticó ayer que el alcalde de Granada y su gobierno municipal (PSOE) sigan despatrimonializando al Ayuntamiento de Granada vendiendo inmuebles que deberían estar vinculados a servicios públicos y a un uso social, "en vez de ahorrar en gastos innecesarios como horas extras, puestos directivos y altos cargos nombrados a dedo, escoltas o coches oficiales, que suponen un gasto millonario a la ciudad".

El portavoz de IU, Francisco Puentedura criticó que en la última Junta de Gobierno Local el equipo de gobierno haya acordado la venta de un inmueble municipal, situado en la Calle Lepanto, detrás de la sede consistorial, que fue sede de Emuvyssa, por 1.369.000 euros "cuando fue valorado hace pocos años por más de dos millones de euros". IU exigió al alcalde que rectifique y paralice la venta de este edificio.

Puentedura recordó que el uso que reconoce la normativa para este edificio es el de residencial plurifamiliar, es decir, "que se puede rehabilitar y destinarlo a alquiler social, para familias con dificultades.

La concejal de Vamos Granada, Marta Gutiérrez, denunció ayer una "nueva venta de patrimonio municipal". A su juicio estas operaciones "nunca so un balón de oxígeno para las arcas municipales si no todo lo contrario es "amputarse una fuente de ingresos". Para Gutiérrez "la excusa que se ha dado de que el dinero se destinará a Santa Adela no es válida" y recordó que el alquiler del edificio a 15 años aportaría unos ingresos mayores incluso y además "seguiríamos conservando el patrimonio municipal". Asimismo, añadió que "nos encontramos con un equipo de Gobierno que no solo no está gestionando en base a criterios de rentabilidad social si no que tampoco en base a criterios económicos.