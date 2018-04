La oposición se alía contra la reordenación de autobuses

"Será un desastre que no servirá para nada" y "no se hace de forma participada". Son dos de las declaraciones que ayer los grupos municpales del PP y de IUexpresaron por separado sobre la nueva ordenación de autobuses que impulsa la edil de Movilidad, Raquel Ruz.

Por parte del PP, María Francés arremetía contra Ruz diciendo que "será un desastre que no servirá para nada", si se aprueba tal y como está planteada y que "no ahorrará los 268.000 kilómetros que ellos dicen porque al final cederán a las peticiones de los vecinos y cambiarán trazados".

Francés también se refirió a los transbordos del Metro, que llegarán este mes aunque no hay fecha fijada. "Ahora probablemente decidirán retrasar su puesta en marcha hasta que funcione la reordenación, no sabemos quién los va a pagar", explicaba, y concretaba que "la Junta aporta 800.000 euros, cantidad claramente insuficiente si el metro va a tener once millones de viajeros al año, según sus cuentas".

La edil de PP volvía a lanzarse contra la nueva reordenación de los autobuses arguyendo que si el plan de movilidad urbana sostenible vigente se aprobó en un pleno, una "modificación sustancial" del mismo "también debe pasar por ese trámite", y ha acusado al gobierno local de crear "numerosas desigualdades" con su iniciativa, "presentada sin consenso y rechazada por los vecinos".

Por su parte, Francisco Puentedura, portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, se unió al discurso que pedía que la modificación del Plan de Movilidad se llevase a Pleno. De este modo, exigió al alcalde Francisco Cuenca el cese de la edil de Movilidad Raquel Ruz "por la intención expresada de imponer la nueva modificación de las líneas de autobuses sin tener en cuenta la opinión de los colectivos vecinales ni aplicar ningun criterio de participación". "Es un desprecio absoluto" que la edil dijera que el resto de grupos municipales no tienen "nada que aportar". De no llevarse a cabo el cese, dijo Puentedura, el alcalde incurrirá en lo que "ya hizo el PP al imponer la LAC sin contar con nadie". Así, dijo que esta reordenación no solo "no se está haciendo de forma participada sino que, además, no está dando una alternativa a nivel metropolitano".

Es cierto que Ruz dijo que el nuevo mapa de autobuses no se llevará al Pleno aunque eso no significa necesariamente que se vayan a desoír las sugerencias del resto de partidos ya que todo el Sistema de Movilidad está basado en las 700 propuestas del Observatorio de la Movilidad, documento en el que los técnicos se basaron a la hora de plantear las nuevas líneas. Además Ruz está en la actualidad llevando la propuesta a las juntas de distrito donde participan vecinos.