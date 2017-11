La oposición exige el convenio que regula las bicis de alquiler

Los grupos municipales de la oposición exigieron ayer a la concejal de Movilidad, Raquel Ruz, que muestre el convenio que regula el sistema de bicis de alquiler que opera en la capital desde el pasado 26 de octubre. La portavoz del Partido Popular, Rocío Díaz, fue quien en el desarrollo de la Comisión de Movilidad exigió al equipo de Gobierno los detalles de un acuerdo para una empresa que utiliza la vía pública y se lucra de ello mediante el alquiler de estas bicicletas. Díaz defendió que al tratarse de una administración pública el Ayuntamiento debería haber sacado a licitación este contrato algo que sin embargo no se ha hecho. Sus preguntas desencadenaron un momento tenso en la comisión desde Movilidad no se supo contestar sobre este contrato que no ha pasado por Junta de Gobierno Local. Ruz argumentó que la capital también se beneficia pues los datos de los recorridos de los ciclistas subidos en estas bicis van a ser transmitidos al área para hacer estudios. Además, la edil reconoció que próximamente se iba a instalar una nueva empresa.

El resto de grupos municipales se sumaron a la petición y exigieron a la edil que concrete el documento que regula estas bicicletas y quien paga los daños que pueda causar su uso en la boa pública. La portavoz del PP, Rocío Díaz, se mostró crítica con el proyecto que ha sembrado de bicis la capital y que ya han sufrido ataques vandálicos. Una apareció en su portal según relató. También se han visto bicicletas de esta empresa en Armilla donde no está permitido su uso, sin sillines o con la rueda doblada.