La oposición exige medidas estructurales más profundas aunque valora la reunión

Los grupos de la oposición vieron con buenos ojos la presentación de un plan de saneamiento "a la carta" y ajustado a las necesidades de Granada. También algunas de las medidas propuestas por el PSOE. No obstante, cada grupo tiene sus propios "peros" y exige medidas estructurales más profundas. Desde el PP, por ejemplo, Antonio Granados, aboga por reabrir el debate de financiación de los entes locales. "Está contrastado que todos los ayuntamientos de España tienen cuentas deficitarias porque prestan cada vez más servicios", indicó Granados que considera necesario un gran pacto de Estado para incrementar las aportaciones a los ayuntamientos. A menor escala, Granados volvió a desempolvar la subida de la entrada de la Alhambra que revierta en la Fundación Albaicín para subir los ingresos, o la revisión de los contratos.

Desde C's, Manuel Olivares, defendió la decisión de llevar a cabo un plan de saneamiento a diez años, que ellos mismos habían planteado y pidió más medidas al PSOE pues "son ellos quienes tienen los datos técnicos que permiten calcular el ahorro". Olivares también puso sobre la mesa opciones que pueden rebajar los gastos como convocar el Observatorio de la Movilidad impulsado por C's para revisar líneas y ahorrar en esta partida, o llevar a cabo una auditoría en Urbanismo para revisar el personal "sobredimensionado". "Todo esto requiere sentarse a trabajar. Llevamos dos años perdidos", destacó Olivares que pide también revisar los contratos.

La revisión de los grandes contratos con Inagra o la Rober, a la espera

Para Marta Gutiérrez, de Vamos Granada, aunque las medidas no son suficientes, la reunión en sí "es un gran paso". El planteamiento de acceder a la carencia que puede dar un respiro con un plan "aunque no se ajuste al plazo de cinco años" es positivo. Respecto a las medidas que su grupo pondrá sobre la mesa reiteró la recuperación de servicios externalizados sobre todo de grandes contratos como Inagra o Rober o el ahorro en energía. Sobre las medidas del PSOE, solo vio negativamente la retención de la asignación a los grupos municipales que no avanza en garantías democráticas. "Creemos que sería mejor la reducción del sueldo de los corporativos".

El portavoz de IU, Francisco Puentedura, pidió que no se "planteen medidas de maquillaje". "Retener las asignaciones a los grupos, por ejemplo, no resuelve más de 350.000 euros en cinco años", dijo el edil que cree que las medidas que supondrán el ahorro de millones de euros pasan por reducir puestos directivos. "No puede ser que el equipo de gobierno tenga más de 20 puestos directivos de libre designación y con duplicidades que suponen cerca de 2 millones anuales" destacó el edil que apuesta por eliminar los escoltas, eliminar coches oficiales o rebajar los sueldos de políticos y puestos directivos o eliminar Gegsa.