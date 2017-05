La oposición exige medidas "urgentes" para devolver la paga extra a los funcionarios

Los grupos de la oposición criticaron ayer al equipo de gobierno tras conocer el informe del interventor que frena la devolución de la paga extra a la plantilla municipal. El PP en reprochó al equipo de gobierno de intentar poner "contra la espada y la pared" a los partidos representados en el Consistorio al esgrimir ahora un informe del Interventor en el que se desaconseja el pago de una paga extra del año 2012 a alrededor de dos mil empleados municipales.

El coordinador del grupo, Juan Antonio Fuentes, definió el anuncio, realizado en la comisión de Economía, como "un globo sonda" que ha lanzado el equipo de gobierno "para ver cómo reaccionamos los demás". A su juicio además un anuncio "torpe y precipitado", puesto que los socialistas ni siquiera informaron antes de ello a los sindicatos. "Ahora entendemos por qué tenía el gobierno tanta prisa para que el pleno aprobara una declaración institucional en la que todos nos manifestábamos a favor del cobro de esa paga extra", resaltó Fuentes, que añadió que lo que se ocultó entonces fue que el interventor "ya advirtió en diciembre de que, como el periodo medio de pago a proveedores estaba subiendo y no se cumplía la estabilidad presupuestaria, no se daban las condiciones para pagar los 2,3 millones que cuesta esa paga extraordinaria".

Por otra parte, el portavoz adjunto del grupo, Antonio Granados, indicó que el anuncio es "un ejemplo más de la ineficacia" del gobierno local, que busca "perjudicar" a dos mil empleados y usarlos "como una especie de rehenes, como barrera para presionar a los demás grupos políticos". Granados también pidió "responsabilidad" a los grupos que "auparon al poder a un alcalde sin proyecto político y sin capacidad de gestionar".

Vamos Granada también pidió ayer explicaciones al PSOE para conocer cómo se va a afrontar el pago de los gastos pendientes. "El Ayuntamiento, sin un proyecto económico, sin presupuesto aprobado para este año y sin plan de saneamiento descubre ahora que no puede cumplir el acuerdo político que alcanzamos por unanimidad de hacer frente de forma prioritaria a la paga extra pendiente de abonar de 2012", destacó ayer la portavoz Marta Gutiérrez quien recordó como, el reparo del interventor es la constatación de que este trabajo no está hecho por el área de Economía y en él se expresa, como es su obligación, la duda sobre la legalidad de dicho pago, ya que hay otros gastos que también son obligados, prioritarios (nos guste más o menos es lo que establece la Ley Montoro) y que no están garantizados. "Si los bancos y los proveedores no tienen el cobro asegurado, nos impiden devolver la paga extraordinaria" remarcó la portavoz de la formación.

Gutiérrez insistió en que se den explicaciones sobre las medidas económicas van a implementar "y que se presenten ya unos presupuestos y un plan de saneamiento, más allá de ocurrencias puntuales como la de recortar los derechos políticos de la oposición y otras medidas anecdóticas que no suponen ni un 1% de las cantidades que son necesarias para enderezar el rumbo económico de la capital".

En este misma línea se posicionó el portavoz de IU, Francisco Puentedura, quien pidió al alcalde que no utilice al in interventor como excusa pues el propio equipo de gobierno fue promotor de una declaración institucional firmada por todos los grupos en la cual había un compromiso para que se devuelva antes del mes de junio la paga extra. "Si había o no ese reparo esa situación la conocía el equipo de gobierno", dijo Puentedura quien detalló como el alcalde por decreto puede cumplir el pago comprometiendo la consignación presupuestaria tal y como se hizo el pasado año. "El plan de saneamiento puede establecer como línea prioritaria el descenso del promedio de pago a proveedores y la bajada de la deuda. Con esos dos compromisos puede ser levantado el reparo y puede ser legal pagar a estos trabajadores. Es la hora de restituir derechos laborales".