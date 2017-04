La oposición reclama un plan realista para equilibrar las cuentas de una vez

Los grupos de la oposición Vamos Granada e IU continúan sin ver clara la hoja de ruta marcada por el equipo de Gobierno para arreglar la catástrofe económica de la capital. Tanto la portavoz de Vamos Granada, Marta Gutiérrez, como el portavoz de IU, Francisco Puentedura, reclamaron ayer un plan de saneamiento acorde a la situación económica que arrastra el Ayuntamiento. Para ambos dirigentes, el equipo de gobierno liderado por Paco Cuenca, no ha hecho los deberes y los grupos de la oposición llevan meses elevando propuestas que no han sido escuchadas. "El equipo de Cuenca ha dejado pasar otro año sin implementar ninguna medida, sin preveerlas siquiera, y con un único plan de saneamiento centrado en más impuestos, más IBI y nuevos recortes", destacó la portavoz de Vamos Granada quien recordó como esta agrupación ha presentado en los últimos meses sus recetas para sanear las cuentas como: rescatar servicios municipales privatizados, revisar los grandes contratos, como los de transporte o limpieza, apostar por un plan de energía sostenible que reduzca el consumo en más de un 40% o recuperar la gestión del agua que puede abaratar la factura de las familias hasta un 25"% sin que ninguna haya sido aceptada. También tuvo palabras Gutiérrez para el PP, el partido que ha gestionado el Ayuntamiento durante diez años. "Hay que eliminar el despilfarro que ha generado su mala gestión", destacó la edil que considera que el PSOE ha asumido la oferta de aplazar el pago de la deuda de parte de Hacienda como "una obligación para subir los impuestos y hacer recortes, porque parece que es su única manera de manejar la economía municipal, en lugar de presentar un proyecto para beneficiarse de tres años de carencia en la deuda".

El portavoz de IU, Francisco Puentedura, pidió al alcalde explique su plan de acción. Para el edil hay que evitar la intervención que supondría menos servicios públicos, pérdida de empleo, sufrimiento para la ciudadanía y para los ingresos. "Me da la impresión que el equipo de Gobierno por inercia está buscando esta intervención. No quiere adoptar medidas que sabe que van a ser duras para que, a través de una intervención justificar que la culpa es del Gobierno central y no del PSOE". "Yo creo que esta irresponsabilidad en la que están sumidos tanto el PSOE como el PP está llevando a una situación de bloqueo que va a terminar estallando", añadió. A su juicio ha llegado el momento de "anteponer un plan de medidas necesarias para este Ayuntamiento y poner sobre la mesa una sola medida, un plan de saneamiento. "Queremos un plan B", destacó Puentedura quien recordó que su grupo ha presentado un proyecto con 16 medidas. Evaluémoslas", remarcó el edil cansado de escuchar al edil de Economía que los grupos municipales deben arrimar el hombro sin que el equipo de gobierno presente una batería de propuestas.