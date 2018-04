La oposición reprocha al PSOE que intente imponer "un plan sin consenso"

El Ayuntamiento de Granada acogerá mañana un pleno extraordinario de movilidad. ¿El contenido? Por el momento se desconoce... Así lo denunciaron ayer los portavoces de los grupos municipales de la oposición que utilizaron la comisión del mismo área para dar, definitivamente, el pistoletazo de salida a la campaña electoral. Porque en el encuentro se habló poco de autobuses y mucho de los conflictos que rodean al área y que se centran en si la reordenación del transporte urbano colectivo es o no un nuevo plan de movilidad.

La concejal del ramo, Raquel Ruz, aseguró -como lleva haciendo desde la presentación de las líneas-que se trata de sólo eso, un borrador que se puede modificar y cuya entrada en vigor dependía de los transbordos gratuitos. Grupos como Cs le reprocharon entonces que, en la convocatoria que envió el equipo de Gobierno para presentar las nuevas líneas decía lo siguiente: "Le ruego que asista a la sesión extraordinaria del Observatorio de la Movilidad con el siguiente orden del día: dar cuenta del nuevo Plan de Transporte Público Urbano". Tanto para Olivares como para Rocío Díaz (PP), Luis de Haro (Vamos Granada), Francisco Puentedura (IU) y la concejal no adscrita Pilar Rivas no queda claro qué procedimiento debe dar luz verde o no al nuevo mapa de líneas que es visto por la oposición como una modificación integral del sistema.

Manuel Olivares volvió a reiterar la necesidad de convocar el Observatorio de la Movilidad permanente para, con la ayuda del Consorcio Metropolitano y de Metro de Granada, establecer una hoja de ruta integral que pasa por aparcamientos disuasorios, líneas coordinadas en un plan con una marcada visión metropolitana dado que el Cinturón es la mayor fuente de tráfico en la ciudad.

La concejal de Vamos Granada Marta Gutiérrez apostó por sacar del debate si es o no un plan y ponerse a trabajar en medidas globales que permitan soluciones definitivas en lugar de seguir parcheando. Francisco Puentedura (IU) exigió medidas urgentes como la unificación de líneas con Hermanos Gómez y Alhambra Bus, mejorar la calidad del servicio o "cargarse el engendro del tren turístico". Sí, la movilidad ha inaugurado la campaña electoral.